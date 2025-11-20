Un programa de Caixabank repartirá regalos a más de 560 niños de Extremadura en riesgo de vulnerabilidad La iniciativa solidaria, denominada 'El árbol de los sueños', celebra su octava edición

El programa 'El Árbol de los Sueños' de Caixabank repartirá a 567 niños en riesgo de vulnerabilidad de Extremadura el regalo que piden en sus cartas estas Navidades.

La iniciativa solidaria, que pone el foco en valores como la atención, el tiempo y el cariño que implica hacer realidad un deseo, se canaliza a través de las oficinas de Caixabank, que disponen desde este 19 de noviembre de cartas escritas por niños de hasta 12 años que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad, informa la entidad en una nota.

Los clientes que quieran participar en el denominado 'Árbol de los Sueños' deberán dirigirse a una oficina de Caixabank donde se les asignará una de las cartas escritas por un niño en la que detallará el regalo concreto que desea para estas Navidades. Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 12 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, Caixabank y las entidades sociales con las que colabora en este programa organizarán la recogida y reparto de los regalos para convertir en realidad la ilusión de los niños, teniendo en cuenta que para muchas familias este es el único regalo que reciben gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre los clientes de la entidad.

'El Árbol de los Sueños' es una iniciativa organizada por Caixabank que cuenta con la colaboración de 12 entidades sociales de Extremadura, el apoyo de un total de 48 empresas y 42 oficinas, especifica la entidad bancaria.

Nivel nacional

En España se repartirán regalos a más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad gracias a las casi 3.000 oficinas de CaixaBank, las más de 400 entidades sociales de todas las comunidades autónomas y las más de 430 empresas colaboradoras que colaboran con la iniciativa.

La edición de 2025 es la octava de 'El Árbol de los Sueños' y la previsión es atender 34.525 cartas. Desde 2018 y con esta campaña, se conseguirá ayudar a cumplir los deseos de más de 220.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión social.

