El primer vuelo de Badajoz a Madrid saldrá a las 9, veinte minutos antes que ahora

El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) da más detalles de cómo será el nuevo concurso aéreo para hacer las rutas Badajoz-Madrid y ... Badajoz Barcelona a partir del próximo 28 de octubre por un periodo de dos años a partir de entonces. Hace poco más de dos semanas se supo las líneas generales. Se adelantó que habrá más dinero a pagar por parte de la Junta, 5,8 millones al año (11,6 millones para los dos años de vigencia del nuevo contrato aéreo, una subida significativa respecto al concurso anterior) y que se iba a adelantar el horario de salida del primer vuelo diario fijado entre Badajoz y Madrid, una demanda histórica desde Extremadura. El consejero de Transportes, Manuel Martín Castizo, indicó en rueda de prensa que se iba adelantar media hora aproximadamente -«unos quince minutos al menos, hay que ajustar horarios». El pliego publicado en el Diario Oficial de la UE es más claro. El primer vuelo a Madrid no será antes de las 9 horas. Ahora mismo el Badajoz-Madrid sale a las 09.20 horas. Por tanto, el adelanto sería finalmente de 20 minutos.

En realidad, en el pliego se pone que ese primer vuelo hacia la capital española desde Badajoz saldrá entre las 9 y las 10 de la mañana, pero, como quedó claro Martín Castizo, el objetivo es que se produzca a las nueve, antes en todo caso que el horario de ahora. Además, el de vuelta de Madrid a Badajoz por la tarde también se retrasará aproximadamente entre quince y veinte minutos «para poder dar más tiempo a los usuarios que hayan cogido el vuelo por la mañana desde Badajoz a hacer sus gestiones», en la capital de España.

Ahora mismo, la salida del vuelo vespertino Madrid-Badajoz está fijada por parte de Air Nostrum, la ganadora del concurso, para las 17.50 horas desde el aeropuerto de Barajas. Con el cambio saldrá de la capital española pasadas las 18.00 horas, a partir de finales de octubre próximo, según la intención mostrada por la Junta, la entidad que pagará los 11,8 millones por el contrato. En el pliego habla, en concreto, de salir de Madrid a Badajoz entre las 17.30 y 18.30 horas.

En la licitación del nuevo contrato aéreo, para gestionar la Obligación de Servicio Público (OSP) que asegura los vuelos regulares entre Extremadura y Madrid y Barcelona, no hay cambio respecto a las frecuencias de los vuelos a la capital del país. Son once frecuencias semanales (ida y vuelta), salvo en agosto. Esto implica dos viajes ida y vuelta diarios de lunes a viernes. No los habrá los sábados. Los domingos, uno solo. En agosto, en vez de dos vuelos diarios, habrá uno entre Badajoz y Madrid.

Tampoco hay novedades en los billetes o asientos anuales que se pondrán en oferta en la ruta Badajoz-Madrid. Seguirán siendo 54.000.

Pero sí hay cambios sustanciales en la ruta Badajoz-Barcelona. De un lado, se ofertarán 5.000 billetes más al año, pasando de un total máximo de 20.000 a uno 25.000. Y habrá un viaje diario más a la capital catalana con regreso a Badajoz. En vez de cuatro a la semana serán cinco. Y durante todo el año, es decir, sin recortes de vuelos en agosto. No se habla en el pliego de horarios de salida aproximados en este caso. Actualmente en el caso de los vuelos a Barcelona hay uno de ida y vuelta los lunes, miércoles, viernes y domingos.

La Junta ha decidido impulsar n día de vuelo más semanal en la ruta Badajoz-Barcelona y Barcelona-Badajoz por la alta demanda y ocupación. De hecho, siempre ha funcionado mejor que la de Madrid. El año pasado, la ocupación de los vuelos con Barcelona alcanzó el 84%, mientras que las dos conexiones diarias de la ruta con Madrid promediaron una ocupación del 47%.

Precios

En el pliego publicado en el Diario Oficial de la UE, de otro lado, se recoge que el coste por vuelo es de de 4.500 a 4.700 euros en la ruta Badajoz-Madrid y de 9.800 a 10.000 euros en el caso de la ruta Badajoz-Barcelona. Sobre el precio del billete no se especifica aunque se desliza que no aumentará, al menos de forma «importante», el precio medio, «acercándolo al precio de referencia marcado en la declaración de OSP».

Los precios, las tarifas de referencia, IVA incluido pero excluidas las tasas, son de 90 euros en el vuelo hacia Madrid y de 110 en el de Barcelona.

El pliego recoge que el plazo límite para que las compañías interesadas en hacer la OSP Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona presenten sus propuestas es el próximo 15 de julio a las 17 horas. Se marca que la oferta económica supone un 70% de la valoración de la oferta económica, mientras que el 30% serán criterios «técnicos», vinculados a varios aspectos. Entre los que más puntuarán en este caso «la mayor disponibilidad de los medios técnicos, personales y materiales, para atender la operación regular de los vuelos, así como cualquier incidencia de mantenimiento imprevista».

Otro aspecto a valorar es «la capacidad de respuesta para garantizar la prestación del servicio y su restablecimiento en caso de fuerza mayor». Para ello se valorará el número de aeronaves de reserva disponibles para atender el servicio durante la vigencia del contrato.

Las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona fueron declaradas como Obligación de Servicio Público por el Gobierno el 23 de febrero de 2018.

La unión temporal de empresas formada por Air Nostrum y Mel Air (con sede en Malta pero una empresa del grupo Iberia, como Air Nostrum) es la compañía operadora del contrato vigente, desde 28 de octubre de 2022 y hasta el próximo 27 de octubre, por un importe de adjudicación de 8,8 millones.