«La portavocía es quizás lo que más satisfacción me da»

–¿Quién le llamó para proponerle ser consejera?

–María Guardiola. Nos conocimos en el 'Habla Extremadura' sobre turismo (un ciclo de reuniones ciudadanas de la presidenta en la precampaña electoral del pasado mayo). Ahí me dijo 'Cuando acabe todo esto, te llamo'. Y ... eso hizo.

–¿Se lo pensó mucho?

–Me dieron 48 horas. Y fueron muy intensas, porque suponía un cambio de vida radical y una responsabilidad. Te preguntas si eres capaz de hacerlo bien, algo que todavía me sigue inquietando. Era una decisión difícil. Antes de decirle que sí, estudié muy bien su programa, y no solo en las áreas de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deporte, sino entero. Y acepté. Me pareció que en cierto modo iba a ser el colofón a mi trayectoria dentro del sector, dedicándole los últimos años desde la administración.

–¿En esa llamada le propuso ser la portavoz?

–No. Eso me lo dice el día que acepté la propuesta. También me sorprendió, lógicamente. Porque nunca he sido política.

–¿No le dio respeto o miedo asumir la portavocía?

–Todo lo que hago en la vida me da respeto. Pero es también un desafío, y eso me gusta. Quizás la portavocía es lo que más satisfacción me da. Porque me permite saber todo lo que estamos haciendo en cada momento. Eso me da un prisma muy ventajoso.

–¿La política le está pareciendo como la imaginaba?

–La acción política es muy diferente a lo que tenía en la cabeza. La gestión sí me la imaginaba más como está siendo.

–¿Qué le ha sorprendido para bien y qué para mal?

–Para bien, que hay unos recursos humanos con mucha ilusión y ganas de cambio. Continuamente ha venido al despacho gente con ideas para mejorar. Y para mal, el discurso político en la Asamblea, esa especie de teatrillo, como ellos mismo lo llaman, en el que hay que enfadarse y decir cosas que dañan a personas que no están ahí, a nuestras familias. Todo eso sobra, porque no genera soluciones, y yo estoy programada para generar soluciones, que es lo que he hecho toda la vida.