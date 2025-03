Nació en Azuaga el 3 de septiembre 1967, en 2007 se convirtió en catedrática y desde 2016 es vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de ... la Universidad Politécnica de Madrid. Asunción Gómez Pérez pertenece a la Real Academia de Ingeniería y desde 2023 ocupa el sillón 'q' de la Real Academia Española. Su especialidad, la Inteligencia artificial, ahora muy en boga, pero un concepto apenas conocido cuando decidió estudiar informática, carrera en la que se licenció en 1991. Desde 2015 le han empezado a llover reconocimientos en España y también en su tierra.

La ingeniera recibirá la Medalla de Extremadura, el máximo galardón que concede la comunidad. La entrega tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida el próximo 7 de septiembre, víspera del Día de Extremadura.

–Fue extremeña de HOY en 2023, después la Diputación de Badajoz le concedió este año la Medalla de Oro de la Provincia y ahora la Junta le otorga la Medalla de Extremadura, ¿Cómo le afectan estos reconocimientos?

– Estoy muy contenta por los distintos reconocimientos recibido, tanto por los medios como las instituciones. Antes era una persona que estaba tranquilamente en mi pueblo y ahora he perdido el anonimato con tanto premio, pero estoy muy contenta y feliz por los méritos reconocidos.

– ¿Va mucho a Azuaga, qué es lo que más le gusta de estas visitas a su tierra?

– Todas las vacaciones las paso en Extremadura entre Azuaga, Zafra, Peñalsordo. Vengo si puedo una o dos veces al mes. Me gusta estar con amigos, familia y pasar días en el campo.

–Empezó usted a estudiar la Inteligencia Artificial antes de que esto llegara al gran público, ¿qué era exactamente lo usted empezó a investigar y desde hace cuánto, en qué contexto?

–Empecé a interesarme por la Inteligencia Artificial cuando estaba en tercer curso de la carrera de Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. En aquel momento salieron unas plazas para entrar en un laboratorio. Era 1989 y el trabajo que a mí me asignaron fue participar en el grupo que estaba desarrollando un sistema experto para detectar fallos en trenes. Se conectaba a los trenes una manguera y se analizaban las señales que venían por ella y en función de las combinaciones de las señales se detectaba el fallo que estaba teniendo el tren.

– Sí que ha evolucionado entonces la Inteligencia Artificial.

– Ha evolucionado mucho porque en el siglo pasado no teníamos ni la cantidad de datos ni las infraestructuras computacionales que tenemos a fecha de hoy. Esa combinación de datos e infraestructuras con unos algoritmos muy potentes es lo que ha hecho ahora que tengamos Inteligencia Artificial en multitud de dispositivos, no solo en los móviles o las tabletas sino en cadenas de producción, en tractores y distintos tipos de maquinaria.

–Ingeniería ontológica, web semántica y datos enlazados son los tres ámbitos en los que trabaja dentro de la Real Academia Española, ¿puede explicarlos?

– En un diccionario como el de la Real Academia tenemos son palabras y las definiciones escritas en lenguaje natural, de tal forma que cuando tenemos una duda sobre una palabra vamos al diccionario para entender qué significa. Cuando hacemos ontología en informática lo que hacemos es escribir ese significado de las palabras pero en lógica, de tal forma que el ordenador sea capaz de entender cuáles son las características que hacen ser a esa palabra ser ella y no otra.

– ¿Usa las nuevas herramientas que hay, como Chat GPT entre otras?, ¿qué le parecen?

– Estas herramientas nuevas que han salido son capaces de trabajar con el lenguaje y generar imágenes a partir de otras imágenes y ha democratizado la Inteligencia Artificial porque la ha puesto en manos de muchas personas, instituciones y empresas.

–Ya hay varias instituciones, desde la Junta de Extremadura a la Unión Europea, que quieren regular el uso de la Inteligencia Artificial, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de regular estas herramientas?

–Ahora mismo lo que hay es el reglamento europeo para promover una Inteligencia Artificial ética y segura, que sea respetuosa, con los derechos individuales con la propiedad intelectual o la privacidad. El reglamento europeo tiene que desarrollarse para que entre en vigor en los próximos años.

– Pero Internet es un mundo muy salvaje, o al menos difícil de acotar, ¿cree que servirán de algo estas leyes?

– Claro que van a servir. Las administraciones y la instituciones públicas estarán obligadas a seguir el reglamento en Europa y los países miembros tendrán que desarrollar esos reglamentos. Además, está la Agencia Española para supervisarlo.

– Supongo que recuerda el caso de las niñas de Almendralejo hace ahora un año, cuando con una aplicación de móvil varios menores manipularon fotos de amigas y parecían desnudas. Se armó gran revuelo y se inició un debate sobre el mal uso de la IA. ¿Qué reflexión hizo usted?

– Claro que conozco el caso. Mi reflexión es que se necesita muchísima formación para niños y adultos. Y especialmente en los niños esa formación tiene que venir de los colegios y las familias, que tienen que ser conscientes de que hay cosas que no se pueden hacer con la tecnología.

– ¿Desde que tomó posesión como académica de la RAE en mayo de 2023, ¿qué le ha dado tiempo a aportar a esta institución, ha recibido algún encargo?

– Estoy ahora con el proyecto de Lengua Española e Inteligencia Artificial que está ejecutando la Academia Española. Intenta observar el uso del español en todo el mundo para mantener la unidad del idioma en la diversidad de países hispanohablantes, y por otro lado que las máquinas hablen y escriban un español correcto. Es decir, que los modelos del lenguaje para el español respeten las normas y no sea inventado por las grandes empresas tecnológicas, como Google o Microsoft, que están generando modelos de lenguaje. La Academia intenta que el español que generan sea correcto.

– Mucha pantalla y pocos libros, ¿cada vez nos expresaremos peor o no tiene por qué?

– Donde se ponga un buen libro de papel que se quite una pantalla. Pero no sé si es una batalla perdida porque no soy especialista. Creo que hay que animar a los niños a que lean donde sea, en pantalla o en papel, y si se aficionen que intenten leer en papel.