PP y Podemos recelan del anuncio de Ábalosy el PSOE pide unidad REDACCIÓN Sábado, 12 enero 2019, 08:33

El anuncio del ministro Ábalos de una inversión de 375 millones de euros en la línea de alta velocidad a Extremadura causa recelo entre PP y Podemos, mientras que el PSOE destaca la acción del Gobierno y llama de nuevo a la unidad.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, se mostró ayer incrédulo ante las promesas de Ábalos y recalcó que hasta que estos anuncios no aparezcan escritos en el BOE en forma de licitaciones los ciudadanos de la región «tienen toda la razón del mundo en no creerse nada».

José Antonio Monago afirmó que en 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero celebró en Extremadura un Consejo de Ministros en el que prometió más de 3.400 millones de euros en inversiones ferroviarias y de carreteras, pero «han pasado 15 años y los tornillos del tren se quitan con la mano».

«Por mucho que prometan un puñado de millones, hasta que no estén materializados en el Boletín Oficial del Estado nadie va a creerlo», insistió, a lo que añadió que el dúo formado por el presidente de la Junta, Fernández Vara, y el ministro de Fomento «ya nos mintió».

Por su parte, el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, considera una «tomadura de pelo» la reunión del jueves entre Fernández Vara y Ábalos, según recoge Europa Press.

«Yo no he visto nada positivo que se haya derivado de esta reunión», expuso. «Seguimos pagando al año 4 millones de euros por un tren que es absolutamente impresentable y nos deja en evidencia en todo el país. El material rodante que se prometió para este año pasado tampoco se ha hecho y el presupuesto en infraestructuras para Extremadura no se ejecuta», criticó.

El PSOE pide unidad

En cuanto al PSOE, el portavoz del partido en la región, Juan Antonio González, aplaude la inversión anunciada por Fomento y abre la puerta del Pacto por el Ferrocarril a PP y Podemos porque «es indispensable que todos estemos unidos», según Efe.

González calificó como «muy buena noticia» la inversión anunciada por Fomento. No obstante, aclaró que estarán vigilantes para comprobar que se cumplen los plazos. Para ello, recordó que existe una «herramienta fundamental», que es el Pacto por el Ferrocarril, que se reunirá el 21 de enero para analizar cómo se va a invertir esta suma.

Asimismo, exigió que se cumpla el compromiso de que este año se concluirá el trazado de Badajoz a Plasencia para que circulen nuevos trenes en 2020.