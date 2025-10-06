El Plan Infoex prorroga la época de peligro alto de incendios hasta el próximo día 26

Lunes, 6 de octubre 2025

El Plan Infoex ha decidido prorrogar la época de peligro alto de incendios forestales hasta el próximo día 26, en base a las previsiones meteorológicas. Estas avanzan temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas y no prevén lluvias de consideración antes de esta jornada, según el pronóstico que la delegación extremeña de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) ha trasladado este lunes a los responsables del dispositivo extremeño contra el fuego.

La resolución que alarga la época de peligro alto más allá del 15 de octubre -la fecha prevista inicialmente- se publicará en el Diario Oficial de Extremadura esta semana.

El director general de Gestión Forestal y Defensa contra Incendios, José Antonio Bayón, ha explicado que se toma esta decisión «por prudencia y rigor, y basándonos en una previsión meteorológica detallada», que, además, recuerda que la prórroga implica que se mantengan las restricciones asociadas a la época de peligro alto.

Asimismo, continuará operativo el dispositivo del Plan Infoex en las mismas condiciones que en la actualidad, es decir, con toda la plantilla dedicada a la vigilancia y extinción.

En lo que se refiere a las limitaciones en el uso del fuego y de maquinaria de riesgo, seguirán prohibidas las quemas prescritas, piconeras, quemas de restos vegetales (a excepción de parcelas en regadío) y las hogueras y barbacoas en suelo rústico y espacios abiertos de núcleos urbanos ubicados en zona de influencia forestal. Para la preparación de alimentos en terreno forestal y su zona de influencia, se permiten exclusivamente equipos de gas.

Las carboneras y fuegos artificiales quedan sujetos a autorización municipal y precisarán de una declaración responsable las actividades a desarrollar en terreno forestal y zona de influencia forestal (400 metros. Entre ellas, el empleo de maquinaria sobre orugas o cadenas; maquinaria con cuchilla, pala o traílla; maquinaria con percutores, cazos, 'ripper' y análogos.

Regirán idénticas condiciones para usar equipos de corte de metal (radial o amoladora) y soldadura; grupos electrógenos, motores y bombas; tractores con grada de discos o desbrozadoras de cadenas, martillos o cuchillas; procesadoras, taladoras, cizalladoras, 'skidders', autocargadores y astilladoras; cosechadoras, segadoras o empacadoras.

Por último, estarán sujetas a comunicación previa las quemas de restos en microexplotaciones agrarias en regadío y las actividades que provoquen columnas (pozos de sondeo, obras puntuales, etc.).

Como novedad de este año, desde el inicio del peligro alto se ha autorizado la quema de rastrojos de cultivos herbáceos de secano por motivos fitosanitarios en las zonas de coordinación de La Serena, Tentudía y Badajoz Centro para recintos que no se encuentren en Zona de Alto Riesgo.

Este permiso excepcional requerirá de justificación técnica del motivo fitosanitario, pudiendo ser solicitada desde la sede electrónica asociada Arado - Laboreo.