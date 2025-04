Los piragüistas muestran cómo sacarle el máximo partido al río

«Ya no nos homologan el campo de regatas por el nenúfar»

José Manuel Guerra, presidente del CPB. Pakopí

«La federación no nos homologa el campo de regatas –señala José Manuel Guerra, presidente del Club de Piragüismo de Badajoz– porque aunque aunque tenemos una tabla de agua de cinco kilómetros con una anchura media de 300 metros, con la invasión del nenúfar no podemos organizar competiciones. Lo que sí es verdad es que esto no nos impide practicar el piragüismo y como ocio parece más bonito porque paerce que vas pasando entre canales. Creemos es que no se va a propagar más porque el nenúfar no es el camalote, que es flotante y temíamos que lo cubriera todo», exponía ayer. Guerra Con todo, por las conversaciones que mantiene el club con las instituciones y las nuevas medidas que propone la Confederación Hidrográfica del Guadiana, esperan que en dos o tres años este problema pueda estar resuelto.