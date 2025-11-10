HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pedro Sánchez se compromete a estudiar la prórroga de Almaraz

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este domingo «dispuesto a estudiar» cuál es la «propuesta» si las «propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética» y no piden a los españoles que paguen «más impuestos para ellos hacer caja».

De esta manera se pronuncia el presidente del Gobierno en la entrevista publicada ayer domingo en ‘El País’ al ser preguntado si es partidario de prorrogar la vida de las centrales nucleares. «La apuesta de España son las energías renovables», respondió cuando Extremadura está pendiente del futuro de Almaraz.

Dijo que las nucleares han permitido reducir los gases de efecto invernadero y una caída del precio de la electricidad del 50% respecto a 2017. Añadió que la postura de su Gobierno es «pragmática». «A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias».

Desde el PP extremeño le replicó su secretario general, Abel Bautista, quien reclamó «certezas» frente a «suposiciones» y lamentó la «situación de máxima agonía» que atraviesa la zona de Almaraz. Tildó de «absolutamente diabólico» el mensaje de Sánchez porque «el que paguen más impuestos los ciudadanos es porque el Gobierno sube los impuestos».

