De la nuclear al sol

El fotógrafo Fernando García Múñez, cuyo archivo de imágenes en el diario HOY es imprescindible para entender Extremadura, tenía la costumbre de lanzar una pregunta ... a bocajarro a los alcaldes de los pueblos a los que llegaba para cubrir alguna noticia o reportaje. La interpelación era: ¿Cuántos bares hay? y servidor, que estaba acostumbrado a escucharla, me entretenía observando la cara de sorpresa del anfitrión de turno. Es verdad que a Múñez le gustaba compartir la barra de los bares, pero el motivo de su pregunta era más sabio y profundo: con la respuesta que recibía sabía calibrar de inmediato cómo marchaban las cosas en aquel lugar, más allá de cualquier otra explicación o palabrería. También preguntaba por el número de iglesias.

He recordado a Múñez porque Celestino Vinagre nos cuenta hoy que Valdecaballeros llegó a tener 30 bares durante el periodo de construcción de su central nuclear, un Titanic varado en lugar de hundido en medio de La Siberia, nos dice. Y sobrarían ya el resto de datos que nos proporciona para entender lo que supuso para la zona toda aquella actividad en los años ochenta del pasado siglo y, muy probablemente, el cambio que habría experimentado en renta y prosperidad la comarca en todo este tiempo de no haberse visto truncada por la moratoria nuclear.

Lo sabemos además por Almaraz, donde a otro compañero, JJ González, fue tratado con cajas destempladas cuando al día siguiente del accidente de Chernóbil intentó tomar el pulso de los extremeños que mejor saben lo que es vivir al lado de una central nuclear. Más que el miedo a un siniestro, los paisanos recelosos sentían el temor a que aquello les hiciera perder sus principal fuente de ingresos. Por supuesto, la pregunta fue hecha en un bar, y la respuesta que a su manera le comunicaron sigue hoy vigente en Campo Arañuelo, que siente acercarse con aprensión la fecha de cierre del primer reactor, en 2027. Que será o no será, ya veremos.

El derribo de la presa de Valdecaballeros nos devuelve el debate entre medio ambiente y sentido común

La autorización de derribo del Ministerio de Transición Ecológica de la presa construida para refrigerar los reactores de Valdecaballeros nos ha devuelto a la actualidad la huella de la central nuclear que nunca llegó a funcionar, y sobre todo ha abierto otra vez el debate entre medio ambiente y sentido común, o dicho de otro modo, hasta qué punto la defensa de valores medioambientales puede perjudicar el desarrollo de los seres humanos que viven en ese entorno natural.

Tenemos, por supuesto, la polémica de Valdecañas y ahora también tenemos una presa que no cumple el principal fin para el que fue levantada, pero que está ahí y proporciona otros beneficios a su entorno como el abastecimiento de agua, por ejemplo. Incluso, igual que en el caso del complejo de ocio, encontramos argumentos estrictamente medioambientales a favor y en contra de que lo construido desaparezca o, en cambio, se mantenga porque ha generado otro tipo de hábitats y condiciones también interesantes.

El recuerdo de Valdecaballeros y su moratoria, que en su día fue socialmente bien acogida pues Extremadura se sentía como el patito feo y el trastero donde iba a parar lo que los demás no querían, coincide en el tiempo con noticias que apuntan hacia un presente y un futuro muy distintos para la región, principal productora de energías renovables y en camino de albergar industrias auxiliares con alta capacidad de creación de empleo. Tenemos pendiente la gigafactoría de baterías eléctricas con el aprovechamiento del litio de nuestro subsuelo, y esta semana Iberdrola ha dado a conocer su plan de abrir una gran fábrica de paneles solares en Extremadura. La expansión de las renovables por su acelerado ritmo también empieza a encontrar voces discordantes, pero no hagamos que nos arrepintamos de no aprovechar las oportunidades que se nos presentan.