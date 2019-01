Osuna: «Yo no recibo un Consejo de Ministros con los trenes averiados» REDACIÓN MÉRIDA. Viernes, 4 enero 2019, 07:49

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, aseguró ayer que no asistirá a los actos de recepción de los miembros del Gobierno cuando viajen a Mérida al anunciado Consejo de Ministros si no cesan las averías del tren. «Que se pongan de acuerdo los dos principales partidos y registren una modificación presupuestaria por vía de urgencia y sustituyan todos los trenes. Y punto. No hay que traer mecánicos, que compren las máquinas nuevas. Ahora, eso sí, yo no recibo un Consejo de Ministros con los trenes averiados. La foto de la vergüenza no me la voy a hacer yo», aseguró el regidor emeritense.

Mientras tanto, el Partido Popular considera indignante que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se haya limitado a pedir la suspensión temporal del servicio ferroviario a raíz de las incidencias registradas.

«Ante algo tan indigno para la población extremeña como es que los trenes se estropeen, se incendien o se queden sin combustible», no puede responderse «con pedir que se suspenda el servicio», afirmó la popular María Angeles Muñoz.

A su juicio, la imagen de la actual gestión socialista en la comunidad «es la del tren, una comunicación que se rompe, una representación institucional nefasta».

Asimismo, la formación Podemos a nivel nacional exigió al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, una fecha para completar la actualización o renovación de los trenes S598, como el averiado el pasado 1 de enero entre Badajoz y Madrid, y que esta maquinaria no acabe en otras comunidades, como Andalucía.

María Victoria Domínguez (Ciudadanos) destacó que la respuesta de Renfe ante los últimos incidentes es «vergonzosa e indigna», al tiempo que solicitó que se convoque urgentemente el Pacto por el Ferrocarril.

Finalmente, el secretario general de la patronal Creex, Francisco Javier Peinado, advirtió de la «situación límite, vergonzosa e indignante» del sistema ferroviario en la comunidad. Consideró que deben pedirse «responsabilidades al más alto nivel» porque hay una empresa pública incapaz de ofrecer un servicio público «con unas condiciones mínimas».