«Ojalá caiga un buen nevazo, que ya no nieva como antes»

«No es que no nieve en el pueblo. Es que ya no nieva ni en la sierra». Lo dice entre toses y con ... la voz tomada María Josefa Marcos, alcaldesa de Tornavacas, el pueblo que está poco antes de coronar el puerto al que da nombre, límite entre las provincias de Cáceres y Ávila y que ofrece una de las mejores vistas panorámicas del Valle del Jerte. Ahí, y en Piornal (en la misma comarca), y también en Guijo de Santa Bárbara (La Vera) o La Garganta (Valle del Ambroz), se preparan estos días para el descenso de temperaturas anunciado por los meteorólogos. Toca tener a mano los sacos de sal. Y poco más. Porque del resto se encarga la Diputación Provincial de Cáceres, que es el eje de un dispositivo que funciona bien, según coinciden los alcaldes de la Extremadura más fría, que vive estos días entre la seguridad que da tener un dispositivo eficaz y la añoranza de volver a ver la fotografía de la sierras cercanas cubiertas de blanco.

«Que nieve en la sierra todo lo que quiera, pero no en el pueblo, que la nieve es un incordio», pide la regidora de Tornavacas (985 habitantes, a 869 metros de altitud). «El cambio es muy evidente –amplía–. Hace diez o quince años, no más, las sierras de los alrededores estarían ya blancas, y ahora no ves ni una mancha. Tampoco hiela como helaba entonces». «Aquí llevamos ya unos años sin ver la nieve», asegura María Josefa Marcos (PP), en una frase que su colega de Guijo de Santa Bárbara (378 vecinos, a 877 metros) repite casi con las mismas palabras.

«Es incómoda, pero es una de nuestras señas de identidad y estamos deseando volver a verla» Javier Prieto Alcalde de Piornal

«Llevamos varios años sin que nieve», asegura Clara Jiménez (PSOE). «Ojalá caiga un buen nevazo», dice la alcaldesa. «Nos vendría muy bien –explica–. Porque una sierra llena de nieve, como pasaba antes, es una garantía de que habrá agua todo el año. La nieve en la sierra es la reserva de agua del pueblo. Hace que las fuentes tengan más agua, y las gargantas más caudal, y que las praderas estén más verdes». «Este es un pueblo de trashumancia –sitúa la regidora de Guijo de Santa Bárbara–, aquí suben los ganaderos sobre todo a las vacas a a la sierra a que coman, y esa sierra la hemos visto siempre nevada en invierno, pero ya no».

Esta semana van a bajar las temperaturas, pero no va a nevar, según la Agencia Estatal de Meteorología, cuya aplicación para móviles multiplica su popularidad estos días en esta esquina del mapa regional. Es también la Aemet uno de los puntos de apoyo del dispositivo de la Diputación de Cáceres, que tiene once vehículos (cinco pesados y seis ligeros) equipados con hoja quitanieves y extendedor de fundentes (cloruro sódico y salmuera principalmente).

El autobús escolar a Plasencia

«El viernes pasado, vinieron con las máquinas a esparcir sal, porque había previsión de heladas y quizás nieve, aunque al final nada», cuenta la alcaldesa de Guijo, adonde se llega por una carretera estrecha y revirada, bonita y peligrosa. «El dispositivo de la Diputación funciona bien, y lo del viernes pasado es una prueba», dice Clara Jiménez.

También en Piornal (1.470 residentes, a 1.176 metros de altura, el municipio extremeño a mayor cota) echan de menos lo que no hace tanto era el pan nuestro de cada invierno. «Desgraciadamente, ya no nieva como antes», lamenta su alcalde. «Antes, la nieve era más común y su presencia más continua; ahora puede nevar un día o incluso ninguno, como el invierno pasado», explica el socialista Javier Prieto.

El Tiempo de HOY Sólo para suscriptores Consulta el tiempo en Extremadura Elige una opción en el menú desplegable para consultar el tiempo en tu municipio. Elija un municipio Badajoz Cáceres Mérida Plasencia Navalmoral de la Mata Coria Villanueva de la Serena Don Benito Trujillo Almendralejo ¿No lo encuentras?

El ayuntamiento que lidera tiene guardada sal en cantidad suficiente como para afrontar lo que venga. Y lista la máquina a la que añaden una tolva para esparcir la sal o una pala para limpiar la calle de nieve, según convenga.

Previsión: por encima de 1.300 metros

«Hoy mismo (por este lunes), –apunta el regidor–, a primera hora de la mañana hacía mucho frío y había escarcha, pero no tanta como antes. Aquí decimos que la nieve es muy 'apeá', o sea, molesta, incómoda, pero es también una de nuestras señas de identidad, y estamos deseando volver a verla». Más aún si existe la tranquilidad de que cuando aparezca, el dispositivo para contrarrestarla será capaz de minimizar las molestias.

«El operativo de la Diputación funciona bien –aplaude Prieto–. Si hay previsión de heladas o nieve, están toda la noche pendientes, y a las siete de la mañana, cuando sale el autobús que lleva a los chavales al instituto a Plasencia, la carretera está despejada».

La Aemet sitúa la cota de nieve en la provincia cacereña esta semana entre los 1.700 y 2.000 metros, excepto miércoles y sábado, que baja a 1.400 y 1.300 metros respectivamente, por lo que lo más probable es que de momento no vean el blanco ni siquiera en estos pueblos extremeños a mayor altura.