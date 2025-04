«Nueve meses son suficientes para conocer un modelo de liderazgo»

–¿Antes del congreso federal de Sevilla tenía previsto optar a la secretaría general?

–Durante estos nueve meses, he estado muy atenta a cada ... paso, a cada decisión que se tomaba desde Mérida. Las comparaciones son odiosas, lo sé, pero también son inevitables. Veníamos de un modelo de partido unido, participativo, dialogante y que tenía en Guillermo Fernández Vara un nombre identificado plenamente con Extremadura. Todo eso cambió a peor. No ha habido unidad ni integración, ni una figura potente que aglutine, por vocación, todas las sensibilidades del partido. Quienes no votaron a Gallardo también son militantes, y el quitarse de en medio a personas válidas que no le votaron, la deriva a la que está llevando al PSOE de Extremadura me llevó a la conclusión de que no podemos mirar para otro lado. No hay un hecho puntual, sino un cúmulo de circunstancias que me motivaron a dar un paso al frente y, ante todo, el diagnóstico global del partido y su relación con la sociedad.

–Hay quienes consideran que Gallardo no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar su proyecto. ¿Lo ve así?

–Un proyecto también son conductas y nueve meses son más que suficientes para conocer un modelo de liderazgo que no comparto, vertical, de ordeno y mando y que, además, no está dando resultados porque la sociedad extremeña cada vez nos escucha menos. Por ello, estas primarias son una oportunidad para cambiar el rumbo hacia la recuperación de la Junta.

–¿Qué decisiones o nombramientos hubiera considerado usted integradores? ¿Usted contará con él si gana?

–Lo primero que haré es tender la mano a Gallardo y configurar un equipo que represente a ambas candidaturas para avanzar en una ejecutiva regional en la que todas las partes se sientan incluidas. De lo contrario no tendremos opciones de recuperar la Junta de Extremadura.

–Ha sido ocho años consejera de Vara, sin embargo, no es una política muy conocida por los ciudadanos e incluso por militantes. ¿Por que habría que votarla?

–No acabo de llegar a la política, he ocupado puestos de responsabilidad que me han permitido llegar a la militancia y a la ciudadanía. Creo que su percepción es subjetiva, pero no importa. Yo represento el PSOE colectivo, que escucha, que no distingue entre ganadores y perdedores, que no pasa el rodillo ni entiende la vida en blanco y negro. Es un PSOE unido y con una militancia activa para construir un proyecto que venza a María Guardiola.

–¿Cuenta con el apoyo de Vara? ¿Es la candidata de Ferraz??

–Soy Esther Gutiérrez y ni me presento por un 'calentón', ni he sido 'instrumentalizada' por nadie, como dijo algún compañero que debería disculparse. Cada vez que una mujer decide liderar un proyecto, le preguntan si la apoyan unos u otros, siempre hombres. Eso es, culturalmente, machismo. Soy la candidata de la militancia y cuento con el respaldo de compañeras y compañeros que creen que el cambio no sólo es posible, sino que es un imperativo. Las mujeres no necesitamos 'apoyo', somos en sí mismas sujetos activos, válidos y decididos. Cuando decidí dar el paso no le pedí permiso a nadie, lo hice por convicción. Con Fernández Vara nos une una amistad y el cariño de haber trabajado codo con codo, es un referente del cual he aprendido mucho. Lo admiro y respeto. Tras dar el paso, he hablado con él en varias ocasiones.

–El PSOE está acostumbrado a gobernar en Extremadura. ¿Es el momento más débil del partido? ¿Hay de verdad una fractura Cáceres-Badajoz?

–Estamos débiles porque la sociedad no ha aceptado el liderazgo de Gallardo. No se trata de una fractura entre provincias, esta idea la compartimos en ambas provincias: existe una división interna provocada por la falta de integración y por un liderazgo que está destinado, no a hacer un PSOE fuerte, sino a fracturas internas. Por el contrario, mi proyecto se llama Extremadura y cuento con todas las sensibilidades socialistas.

–No ha eludido emplear la palabra miedo en la campaña. ¿A qué hay miedo en el PSOE?

–Hemos notado que, con un manifiesto salido desde la sede regional, se pretendía impedir estas primarias. Por tanto, creímos que había miedo a participar y a votar. Es paradójico que el eslogan de Gallardo sea 'El valor de la militancia» cuando intentaron coaccionar la voluntad de las y los compañeros y evitar un proceso sano y necesario. ¿Desde cuándo votar es un problema? La candidatura de Gallardo lo pensaba y eso se llama miedo.

–A Vara se le reprochó no haber levantado la voz contra Sánchez, ¿Cree que es al razón por la que no pudieron gobernar? ¿Considera que su política está dañando a Extremadura, por ejemplo con la financiación?

–No se puede decir que la política sobre financiación está dañando a Extremadura hoy por hoy. No es cierto. Si se decide llevar a cabo un nuevo modelo que nos perjudique, defenderemos los intereses de Extremadura por encima de siglas políticas. Extremadura es la prioridad. Gallardo no puede tender la mano a una Guardiola que está entregada a la ultraderecha. Lo último es eliminar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Si finalmente lo consigue, el PSOE que yo lidere romperá relaciones con el PP.

–¿Si gana será la candidata a la Junta del PSOE? ¿Cree que si gana Gallardo debe someterse a primarias para ser candidato?

–Es evidente que me presento para ser la primera secretaria general del PSOE de Extremadura y la primera presidenta socialista de la Junta de Extremadura. Creo que debemos someternos a los mandatos del partido y respetar la ley es una obligación, no una opción.

–¿Qué resultado piensa obtener el 11 de enero?

–No pienso en resultados. Pienso en convencer a la militancia para construir un proyecto potente que gane a la derecha. Eso es lo más importante. Nos jugamos mucho. Nos jugamos salir más fuertes o seguir rumbo a la intrascendencia. La militancia tiene la voz y el voto para cambiar el rumbo del PSOE en Extremadura.