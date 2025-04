Montero, sobre el sistema fiscal: «Cataluña o Madrid no son más solidarias que Extremadura»

e.p. Martes, 24 de mayo 2022, 22:38 Comenta Compartir

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este martes publicar balanzas fiscales, un instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos del sector público en un periodo de tiempo determinado y calcula el saldo fiscal resultante en cada territorio, por ser una herramienta que favorece «reproches» entre las comunidades autónomas.

La senadora de Junts Per Catalunya María Teresa Rivero ha pedido al Ejecutivo que publique balanzas fiscales en aras de la «transparencia», la «visibilidad» y el «compromiso». En una interpelación a Montero durante el Pleno del Senado, Rivero -del Grupo Parlamentario Nacionalista- ha afeado a la representante del Gobierno que «publicaron una vez» una balanza fiscal «y no más», por lo que «igual no les gustó el resultado».

«Números que no sustentan algunos relatos interesados que no se basan en la transparencia respecto del reparto de esfuerzo para aportar soluciones a las personas», ha indicado la senadora, que no obstante ha incidido en que la publicación de estos instrumentos favorecería «a todos los ciudadanos» de España y no sólo a los catalanes.

Sin embargo, la senadora ha hecho hincapié en que «las cuentas no salen» en Cataluña y «entienden» que tampoco «deben salir» a otros territorios. Por ello, ha pedido al Ejecutivo que publique estas balanzas fiscales «como elemento de información territorial» y le ha acusado de practicar unas «políticas recentralizadoras más propias de un Estado jacobino que de un Estado presidido por un Gobierno democrático y progresista».

Montero, por su parte, ha defendido la justicia del sistema tributario, que trata a todos los ciudadanos «por igual» y ha arremetido contra Rivero por hablar de «un supuesto agravio comparativo de Cataluña». En este sentido, ha sostenido que, desde que Pedro Sánchez es presidente, ha dado «muestra de sobra» del compromiso con la financiación de las comunidades, incrementándolo «cada vez que ha sido posible».

Así, ha hecho hincapié en que cada ciudadano «tiene derecho a tener unos servicios públicos de calidad», independientemente de que haya nacido en una Comunidad Autónoma o en otra. Por ello, se ha negado a «impulsar un instrumento» que favorece «reproches» entre los territorios que conforman el territorio español.

En esta línea, ha incidido en que no hay comunidades «subsidiadas» y ha recordado que reciben una financiación per cápita por los impuestos que se pagan en función del nivel de renta. «No son territorios los que pagan impuestos, son los ciudadanos», ha dicho, antes de resaltar que el sistema tributario español es «progresivo» y que Cataluña o la Comunidad de Madrid «no son más solidarias» que Andalucía o Extremadura.

«Cuando hablan de balanzas fiscales y que aportan más es porque son los ciudadanos los que disponen de más recursos y, por tanto, su contribución a la bolsa común dentro de un sistema tributario justo tiene que ser necesariamente superior», ha explicado.

A juicio de la titular de Hacienda, las balanzas fiscales «son publicaciones que no reflejan otra cosa que la obviedad de unos saldos de riqueza relativos en cada una de las Comunidades autónomas» y ha resaltado que «es evidente que las más ricas tienen saldo negativo». «Eso no es por ninguna cuestión que sea achacable al esfuerzo personal, es porque hay más concentración de ciudadanos de rentas altas, que de acuerdo con el sistema tributario, pagan más impuestos», ha remarcado.

Por ello, cree que «durante mucho tiempo» se han esgrimido los argumentos que defienden las balanzas fiscales «para hablar del límite a la solidaridad o para simplemente decir que se estaba teniendo un trato injusto» y ha aludido directamente a Cataluña. «Nada más lejos de la realidad, porque no son los ciudadanos de Cataluña más solidarios que los ciudadanos andaluces o extremeños», ha remachado.