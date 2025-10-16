Más de 14.000 extremeños han salido de las listas de espera en lo que va de año. Son más los pacientes que se operan, ... los que tienen acceso a una primera consulta con el especialista y los que se someten a las pruebas de diagnóstico. Esto se ha logrado porque se ha aumento la actividad fuera del horario ordinario de trabajo de los sanitarios. Tanto es así que la mitad de las pruebas de diagnóstico ya se hacen con horas extras o en la privada y que las consultas de tarde han crecido un 50% en los seis primeros meses de 2025.

Para el gerente del SES, Jesús Vilés, «la sanidad pública avanza y mejora, y es fruto de una buena gestión». Para la oposición, consecuencia del aumento y pago de las horas extras que se abonan a los facultativos por extender su actividad fuera de su jornada laboral ordinaria, las llamadas peonadas. «¿Esto es sostenible? Vamos como pollo sin cabeza, quemamos dinero público en peonadas», le ha dicho el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, al gerente del SES.

La coalición de izquierdas ha querido analizar en la Comisión de Salud y Servicios Sociales, este miércoles en la Asamblea, los datos de las listas de espera sanitarias referentes a los seis primeros meses del año. Cifras que ponen de manifiesto un descenso en el número de personas que esperan y también un recorte hasta los 134 días en el tiempo de espera. «Hemos reducido en 2.523 el número de pacientes que superaban el tiempo máximo de espera y en 1.094 el número de quienes llevaban más de un año esperando», ha destacado Jesús Vilés.

Para eso se han realizado 53.126 intervenciones de enero a junio, «el 97% con medios propios, porque hemos reducido en 171 las derivaciones a la privada con respecto a 2024», ha expuesto el gerente, sin concretar cuántas de las operaciones con medios propios se hacen en jornada de tarde o de fin de semana, y se han realizado más de un millón de consultas en los seis primeros meses, «26.000 más que en 2024», ha concretado.

González Frutos ha recordado que el tiempo medio de espera en el conjunto del país es de 121 días, «por lo que seguimos por detrás», pero sobre todo ha puesto el foco en la herramienta elegida por la Junta para mejorar las listas de espera: el pago de peonadas. «Han aumentado las consultas sí, pero a costa de las peonadas. Las consultas en actividad ordinaria han pasado de 947.000 a 954.000; las consultas en actividad extraordinaria, de 59.000 a 89.000».

Una situación similar a la que se está produciendo en las pruebas de diagnóstico. «Solo ya el 50,7% de estas pruebas se hacen durante la jornada de actividad ordinaria; el 18% se derivan a la privada y el 31% se hacen en jornada extraordinaria. Esto es inaudito», ha criticado el diputado de Unidas por Extremadura. Aunque no se ha concretado cuál es el gasto asumido por el SES en el pago de peonadas en lo que va de año, fueron más de 20 millones de euros los que se destinaron al abono de la actividad extraordinaria durante el pasado año.

El PSOE, como ha hecho este miércoles Unidas por Extremadura, denunció el pasado abril que este gasto puede afectar a la sostenibilidad del sistema, porque el Gobierno del PP ha convertido el pago de peonadas «en un instrumento habitual». La diputada Isabel Gil Rosiña recordó que con su partido en la Junta la actividad extraordinaria suponía 5 millones de euros al año, una cifra que sólo subió a 10 millones para atender el incremento en las listas de espera por la pandemia de covid. Sin embargo, con el PP ha crecido «sin ningún control en perjuicio de la actividad ordinaria en horario de mañana«.

Centros residenciales

Isabel Gil Rosiña ha llevado a la comisión de este miércoles la complicada situación que han atravesado este verano los trabajadores de los centros dependientes del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

«Ha sido un auténtico caos», ha manifestado la diputada socialista. «Los trabajadores han asumido una sobrecarga de trabajo importante, han tenido que suspender descansos, vacaciones y doblar turnos sin recibir la compensación económica prometida», ha expuesto Gil Rosiña. «Ustedes dijeron en agosto que iban a pagar las horas extras. Hoy es 15 de octubre y seguimos sin saber cómo ni cuándo lo harán».

Pero como ya había informado la Junta, la directora gerente del Sepad, Estrella Martínez, ha recordado que ese abono, «que es la primera vez que se hace en la región y que supondrá un antes y un después en el reconocimiento a los profesionales», será efectivo en la nómina de octubre.

Martínez ha reconocido los problemas de cobertura especialmente en Enfermería durante este verano. «Aunque el déficit ha repercutido en todas las regiones, ha sido duro», ha dicho. Pero también ha defendido la atención a los residentes en todos los centros del Sepad. «Se ha asegurado la atención porque el bienestar de nuestros mayores es una prioridad», ha declarado. «De hecho, de los 2.130 usuarios que tenemos en las residencias, solo hemos recibido dos quejas, por lo que nuestras familias y nuestros usuarios nos reconocen».