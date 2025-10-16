HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
El gerente del SES, Jesús Vilés, este miércoles en la Asamblea. AEx

La mitad de las pruebas de diagnóstico ya se hacen con horas extras o en la privada

Las consultas de tarde en los hospitales para reducir las listas de espera aumentan un 50% en los seis primeros meses del año

Ana B. Hernández

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Más de 14.000 extremeños han salido de las listas de espera en lo que va de año. Son más los pacientes que se operan, ... los que tienen acceso a una primera consulta con el especialista y los que se someten a las pruebas de diagnóstico. Esto se ha logrado porque se ha aumento la actividad fuera del horario ordinario de trabajo de los sanitarios. Tanto es así que la mitad de las pruebas de diagnóstico ya se hacen con horas extras o en la privada y que las consultas de tarde han crecido un 50% en los seis primeros meses de 2025.

