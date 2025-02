Coronavirus en Extremadura: El 40% de los mayores de 60 años se resisten a la cuarta dosis contra la covid

La cuarta dosis de la vacuna contra la covid no está calando entre los mayores de 60 años, el primer grupo para el que se indicó. De hecho, cuatro de cada diez extremeños en ese tramo de edad se resiste a ponérsela.

En concreto, cuenta ... con esa dosis de recuerdo un total de 166.086 personas en esta comunidad autónoma, que son el 58,51% del total en ese grupo de edad, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

Son muchos menos que los que optaron por ponerse la primera dosis de recuerdo, es decir, la tercera tras recibir la pauta completa. Cuentan con ella un 93,50% de los que tienen más de 60 años.

Pese a las bajas cifras, Extremadura tiene un porcentaje de administración de la cuarta dosis por encima de la media nacional, que se sitúa en el 54,9%.

La comunidad que peores datos registra es Canarias. En el otro lado está Galicia, que se ha caracterizado durante toda la campaña por presentar un mayor porcentaje de administración de dosis.

Ante este hecho, la Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha avalado que las personas menores de 60 años sin factores de riesgo se puedan vacunar con la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19.

Con esta medida, el departamento de Carolina Darias trata de impulsar la administración de la segunda dosis de refuerzo, que está dando malos resultados.

Entre las razones que barajan los expertos para estas bajas cifras de administración de la cuarta dosis destaca que la gente le está perdiendo el miedo a la pandemia y no ha habido campañas de información suficiente, como en otras ocasiones.

Lo que está claro es que la recomendación sanitaria es que debe administrarse la cuarta dosis de la vacuna. La Comisión de Salud Pública ha reiterado «la importancia de la vacunación con dosis de recuerdo».

En Extremadura, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ya ha anunciado que el SES está administrando la cuarta dosis a los menores de 60 años y para ello quienes estén interesados tendrán que solicitarlo a su correspondiente centro de salud.

Vergeles considera que es «muy importante que se siga confiando en la vacunación ante algunas amenazas en el horizonte» como el repunte de contagios en China, que vive una ola de infecciones que recuerda a los inicios de la pandemia.

«Cuatro dosis no son muchas dosis, son las necesarias para combatir un virus que de no combatirlo de esta forma no estaríamos en la situación en la que estamos, con menos gravedad», ha asegurado Vergeles.

Vacunas caducadas

El hecho de que la campaña de vacunación haya perdido fuerza está provocando que algunas dosis se caduquen o estén próximas a su fecha final de uso. En España hay un total de 14 millones que están en esa situación, según los datos del Ministerio.

Desde la Consejería de Sanidad, aseguran que las vacunas caducadas las han estado entregando al Ministerio, pero no detallan el número.

«Para los sistemas de salud, la destrucción por caducidad de medicamentos y productos farmacológicos es un proceso normal dentro de los procedimientos ordinarios de lo distintos dispositivos sanitarios», indican desde la Consejería, que matiza que en el caso de las vacunas para hacer frente a la covid, el Ministerio de Sanidad ya ha instado a que las propias comunidades autónomas se puedan encargar ellas mismas de su destrucción, al igual que hacen con el resto de productos farmacológicos que van caducando. Sin embargo, tampoco indican si han destruido algunas con medios propios.