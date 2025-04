Lydia Cacho: «Me salvé por poco, decidí exiliarme a España para no estar muerta»

Lydia Cacho (Ciudad de México, 59 años) defiende que se puede ser activista y periodista sin que la ética de la información se resienta. ... Así lo ha hecho durante su larga carrera, marcada por la violencia sufrida al tocar temas comprometidos en su país, como las redes de tráfico sexual. Cacho se exilió en España en 2019 después de que un grupo de sicarios entrara en su casa para matarla. Ahora mira a su país con otros ojos, y de eso precisamente, de la mirada del exilio, hablará en el Palacio de los Barrantes-Cervantes el próximo viernes en Trujillo a las siete de la tarde, dentro del FILE (Festival Internacional de literatura en español), con el escritor peruano Santiago Rocagliolo. Antes, a las cinco, protagonizará un café literario en el Parador de esta localidad. Cacho es autora de 19 libros. En el último, 'Rebeldes y libres', habla con cientos de menores sobre feminismo y sobre sus reivindicaciones.

–¿La distancia a la que le ha obligado el exilio le hace ver su país de forma diferente?

–El exilio implica sentir que estas partido por la mitad en muchos sentidos, en el emocional, en el geográfico, pero también en el político, porque hay una parte de ti que no quiere dejar de tocar ciertos temas. Cuando eres periodista no puedes soltar las historias de tu país, lo que te llevó a donde estás, lo que incluso te llevó al exilio, no quieres dejar sola a tu gente.

–¿Cómo se convive con el miedo y se consigue seguir trabajando?

–Yo no vivía con miedo, hace muchos años que aprendí a manejar las emociones, después de casi 20 años de vivir con amenazas y con atentados. En México no vivía aterrada, seguía trabajando y dando la batalla, pero el último atentado, cuando mataron a mis perritas y entraron sicarios armados en casa y me salvé por nada, implicó tomar una decisión por mi familia y por mí misma. Ellos estaban dispuestos a terminar con mi vida para que no testificara contra un gobernador que ahora está en prisión. Me vine a España para no estar muerta.

–México es uno de los peores países para ejercer el periodismo. ¿Qué le parece el papel del presidente López Obrador para proteger a los periodistas?

–Al presidente López Obrador no le interesa que se haga buen periodismo en México, se ha encargado desde el primer día de asegurarse que los periodistas críticos queden descalificados, todos los días los humilla en sus conferencias matutinas. Tiene una visión muy populista: si los periodistas no están con él están contra él.

–¿Se hace buen periodismo de investigación en España?

–España tiene grandes periodistas de investigación, mujeres y hombres, se han hecho grandes investigaciones sobre corrupción, sobre todo en los últimos años, pero también hay muchos periodistas que en algún momento de su carrera hicieron un trabajo extraordinario y que ahora están bastante cómodos en sus puestos porque tienen prestigio y visibilidad y prefieren no meterse en problemas. Un colega me decía que aquí a los periodistas cuando hacen investigaciones como las que yo hago no los matan ni persiguen, pero hay muchas fuerzas políticas o poderes eclesiásticos o monárquicos que mueven cielo y tierra para tratar de desacreditarles y quitarles el trabajo.

«Si no fuera por las periodistas que nos implicamos en derechos humanos o perspectiva de género las cosas no hubieran cambiado»

«Hay un abuso tremendo del periodismo de opinión porque tiene que ver con el ego y el posicionamiento de periodistas que no están en la batalla»

–¿Cree que la rapidez que ha impuesto Internet perjudica al tratamiento profundo de los temas?

–Hay muchas cosas que han cambiado y otras no tanto, creo que estamos muy obsesionados con el tema del 'clic' y efectivamente hay algunos periódicos y editores que están dispuestos a sacrificar la información y la verdad a costa de estar ahí los primeros. Pero por otro lado la mayoría de los periodistas sabemos que siempre hemos trabajado mucho y con rapidez, ese es nuestro trabajo. Tenemos seguir haciéndolo bien y cubrir todos los parámetros del buen periodismo. Estamos en la era de la información. Antes te llevaba semanas saber cómo se gastó un presupuesto público, por ejemplo, y ahora lo puedes consultar en las plataformas, más rápido. Hay cosas que han cambiado y hacen más complejo el periodismo y otras que han mejorado para nosotros. Yo no me quejaría, estamos en un momento muy interesante para el periodismo, estamos transformándolo y haciendo cosas que funcionan muy bien.

–Usted es periodista y es activista. Muchas veces se nos ha dicho a los periodistas que tenemos que limitarnos a ser notarios de la realidad. Su caso demuestra que es posible ser las dos cosas.

–Yo creo que todo eso de que no se puede ser activista es una idea muy rancia del periodismo antiguo para no mojarse ni meter las manos. No puedes irrumpir para cambiar la realidad, pero hay momentos en los que tampoco puedes quedarte en un punto neutro. Mi activismo como feminista desde que tengo 15 años es una forma de ser ciudadana. El periodismo y el activismo pueden ir de la mano de una forma muy interesante, porque si no fuese por las periodistas que nos implicamos y que aprendimos de derechos humanos o perspectiva de género las cosas no hubieran cambiado. Pero yo no hago periodismo de activista, yo soy activista y eso me aporta una cantidad de cosas que me hace entender la realidad y tener unos compromisos conmigo mismo y la sociedad que nutren mi trabajo periodístico.

–Maruja Torres dijo en una reciente entrevista que en los medios hay demasiada opinión y poco reportaje, poco periodista pisando el terreno. ¿Está de acuerdo?

–Tiene razón, hay estudiantes que creen que es lo mismo pisar el terreno, investigar y hablar con la gente que sentarse frente a Google y sacar información. Por otro lado, hay un vicio terrible en algunos medios de editar informaciones de otros cambiándoles las palabras y de opinar sin haber pisado la calle. En eso le doy toda la razón a Maruja Torres. Hay un abuso tremendo del periodismo de opinión porque además no se mojan, tiene que ver con el ego y con el posicionamiento de periodistas que no están metidos de lleno en la batalla.