Libros más caros y comedores gratis marcan la vuelta al cole en Extremadura

Los libros. La inmensa mayoría de los padres apuntan en la misma dirección al señalar el desembolso más importante a la hora de encarar la ... vuelta al cole para este curso 2023-24. «Si lo comparas con otros gastos no son tan caros, pero es lo que más se le atraganta a las familias», reconoce José Luis Marín, propietario de la librería Colón, en Badajoz.

El lote completo para los libros de texto en Educación Primaria ya cuesta más de 250 euros, mientras que el coste en el caso de Secundaria supera los 320 euros. «Este año se han mantenido bastante los precios; se han encarecido un 5%, nada que ver con el año pasado, cuando el precio del papel subió mucho y eso repercutió», añade Marín.

En su librería ya tienen preparados decenas de pedidos de libros para las familias, que poco a poco van pasando a recogerlos. «Para este curso no me valían los del pasado y me he gastado 700 euros en los libros de quinto de Primaria y de segundo de ESO», dice una madre tras mirar el recibo de compra. «Yo con dos niños en Primaria he pagado 540 euros», apostilla otra madre.

En cifras 5% libros y material escolar se han encarecido y en el presente año académico se renuevan los de los cursos pares 400-600 euros al año cuestan las clases extraescolares, más allá de las deportivas que se ofrecen con las escuelas municipales 200 euros es el precio medio de un uniforme completo, con el chándal incluido, aunque luego son necesarias varias unidades de la mayoría de las prendas

En esos elevados desembolsos influye que para el presente curso se completa la renovación de los libros de texto. En el anterior se cambiaron los de los cursos impares y para el actual cambian los de los cursos pares. Eso impide que se hereden. «La sensación que te queda es que tienen el mismo el contenido y que el motivo para la renovación es otro», comenta Emiliano Fernández, que tiene junto a Noemí Castillo tres hijos en Educación Primaria.

En esta etapa también se piden otros recursos. «Son necesarias tabletas, ordenadores o móviles para trabajar algunos contenidos digitales», detalla Noemí, que añade que lo lógico es que los profesores faciliten que se compartan estos dispositivos entre los alumnos si alguien no cuenta con ellos.

Ya con las clases iniciadas llegarán las devoluciones de libros. Las resoluciones de las becas tardan y el coste final puede ser algo más reducido. «Hemos tenido algunos libros becados», comenta Miguel Clemente, padre de dos niños, uno de nueve años que está en Educación Primaria y otro de cinco años que cursa Infantil.

Las becas

En este sentido, las familias se quejan de que la respuesta a las solicitudes de becas para libros llegan con retraso y con el curso ya iniciado. El plazo de presentación finalizó el 13 de julio. En la Consejería de Educación confirman que la resolución será en agosto. «Los centros publicarán el listado con los alumnos que resulten becados y los que no», añaden.

A primeros de septiembre se abrirá un plazo excepcional para que los alumnos llegados de otras comunidades pueden pedir la beca de libros y para que las familias con niños de tres años puedan solicitar ayudas de material escolar.

Porque el material, específico para cada curso, es otro de los gastos ineludibles para las familias. Cuadernos, folios, ceras, lápices o reglas. «En global se han encarecido en torno al 5%, pero cada vez –afirma el propietario de la librería Colón– se reutilizan más de un año a otro».

Luego están las mochilas. «Las Vans son lo más estos años», ríe Noemí. Aunque también están las de los equipos de fútbol y los estuches a juego. «A los niños les hace ilusión tener cosas nuevas», añade esta madre.

Ropa y calzado

Con uniforme o sin él, la ropa y el calzado supone un importante desembolso para los hogares cada año. Los niños crecen y necesitan renovar el vestuario. «Los zapatos y zapatillas son lo que más cambiamos, porque están todo el día fuera de casa y los desgastan», asegura Miguel, que apostilla que son necesarios varios pares cada curso.

Un uniforme medio puede costar 200 euros, con el chándal incluido. Pantalón o falda, medias, zapatos, polos, camisetas, jerseis y polares. En muchos casos son necesarias varias unidades de cada prenda, por lo que al final el coste por hijo se multiplica. Aun así, muchos padres lo ven como una buena opción. «Al final sirve para ahorrar, te gastas menos que si fueran al colegio con ropa de calle», repiten en varios hogares.

Comedor

En cualquier caso, con uniforme o sin él, hay que sumar los abrigos. «Tratamos de se previsores y en las rebajas de julio ir comprando cosas para que no sea tanto gasto a la vez», según Miguel, cuyos hijos acuden al colegio público Las Vaguadas, de Badajoz, y en ocasiones recurren al comedor escolar. «Durante parte del curso pasado fue gratuito», explica.

Este año académico se mantendrá esta medida en los colegios públicos, lo que conlleva un importante ahorro para las familias que necesitan este servicio, que sin beca cuesta algo más de 80 euros al mes en los centros públicos. En los privados y concertados son bastante más caros y superan los 250 euros mensuales, aunque las familias también tienen la posibilidad de solicitar una beca de hasta 475,20 euros por alumno.

Por las tardes

Después de comer, por las tardes, llega el momento de las extraescolares. El abanico es amplísimo. Desde actividades deportivas –que se ofertan tanto desde los clubes privados como por las escuelas municipales– hasta clases de idiomas o de robótica. La elección que haga el alumno repercutirá de manera directa en el bolsillo de sus padres.

Los deportes, más allá de la ropa específica que se requiere para su práctica, son gratuitos en Badajoz a través de la Fundación Municipal de Deportes, pero sus plazas son limitadas, y tienen un precio asequible –9 euros al mes– en la Escuela Municipal de Deportes de Cáceres. Sin embargo, en los clubes privados se puede elevar hasta anualidades de 450 euros. «Mi hijo mayor hace judo y paga 42 euros al mes (336 euros durante ocho meses); hace algún año hizo escalada y el precio era similar», dice Miguel.

En el caso de formaciones en idiomas, las cuotas se mueven en torno a los 60 euros al mes (480 euros durante el curso) para dos tardes a la semana. Cuantías muy parecidas tienen las clases de música y son un poco más baratas las de manualidades.

Otras especialidades, como la robótica suben de precio y las mensualidades ascienden a 80 euros (640 euros al año).