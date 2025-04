La lengua azul llega oficialmente a La Siberia y el serotipo más virulento está también en Mérida

Una vaca recibiendo la vacuna de la lengua azul en una imagen de archivo. Ahora no está vacunando el bovino porque no hay dosis.

El tipo 3 y las vacas portadoras

Como ya contó HOY, se tienen que vacunar obligatoriamente ovejas y vacas contra la lengua azul. Contra tres serotipos, el 1, 3 y 4. Y no hay vacunas suficientes. De hecho, las del 1 no estarán disponibles hasta febrero próximo. El problema añadido es que las pocas que hay disponibles, contra el serotipo 3, el más virulento, son escasas. No dan para cubrir todas las cabezas de ganado y solo se están poniendo en las ovejas. Esto implica que no se están inoculando las dosis obligadas en las vacas. Aunque estas no suelen morir por la enfermedad son portadoras, reservorios de la enfermedad y puede afectar a su reproducción. Singularmente el ganado vacuno que está especialmente en explotaciones con lengua azul del serotipo 3 no está siendo vacunado y ayuda a extender la lengua azul a otras comarcas.