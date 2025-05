La Junta pide al Gobierno que mantenga la subvención del transporte todo el año y sea de un 30% «real»

La Junta de Extremadura solicitará formalmente por escrito al Gobierno central que mantenga la subvención para el transporte de viajeros por carretera durante todo el ... año, y no únicamente hasta el próximo 30 de junio, y que además la misma sea de un 30% «real» y no basado como hasta ahora en datos de viajeros correspondientes a 2019.

Así, el Ejecutivo autonómico asegura y asume el 70% de la bonificación del billete del autobús público y quiere que la Administración central complete la misma con el 30% restante pero de forma «real», con datos actualizados de viajeros de 2024, y con una extensión de la medida a todo 2025, para evitar que los extremeños tengan que pagar en algún momento «al menos una parte» del billete.

De este modo lo ha señalado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, en una rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha advertido de que el Ejecutivo nacional está «tangando a los extremeños» al basar la liquidación que realiza por esta cuestión a la comunidad en datos de viajeros de 2019 y no actualizados.

En referencia así al decreto 'ómnibus' publicado este miércoles en el BOE y que entrará en vigor este jueves, día 30, Martín Castizo ha reclamado una modificación de dicha norma para que no se aplique «ningún recorte» a los viajeros y se evite, además la «trampa» del Gobierno de Pedro Sánchez de liquidar a las CCAA con datos «totalmente desactualizados».

Esta circunstancia, según ha explicado, lleva a que mientras que en 2019 la región registró 754.000 viajeros, en 2024 la cifra se ha elevado a los 1,7 millones, con lo que en consecuencia si el Gobierno nacional toma la primera cifra para aplicar la liquidación a Extremadura «no se cubre el 30 por ciento del billete» sino «apenas un 15 por ciento».

El consejero ha añadido que sospecha que esta situación es «similar» y «general» en las diferentes comunidades autónomas, y espera que el Gobierno rectifique su «error» de contabilizar con datos de 2019, así como que además convoque por otra parte la Conferencia Sectorial de Transportes que, según ha indicado, no se reúne desde 2022.

Desacuerdo de la Junta

En su comparecencia ante los medios, Martín Castizo ha remarcado así que la Junta de Extremadura «no está de acuerdo» con el real decreto ley aprobado este pasado martes por el Gobierno central por considerar que lleva aparejado «un nuevo recorte» en cuanto a la subvención del billete del transporte público.

Ello porque, según ha incidido, el real decreto ley conlleva dos periodos temporales, hasta el 30 de junio, en el que se prorrogan las medidas que hasta ahora estaban vigentes, y otro periodo a partir del 1 de julio y hasta final de año, en el que el Gobierno «recorta» la parte que aporta la subvención del billete a los usuarios, y «recorta al afirmar que sólo aportará el 20 por ciento del billete y no el 30 por ciento que decía que cubriría hasta ahora».

«La primera consecuencia de esto es que el Gobierno de Sánchez no garantiza la gratuidad del billete para los ciudadanos extremeños, obligándoles a pagar a partir del 1 de julio», ha advertido el consejero, quien ha pedido que se modifique el real decreto ley y se mantengan las condiciones establecidas para todo el año, y no sólo para el primer semestre, y además que se modifique «para que no haya ningún recorte en las medidas adoptadas en materia de transportes».

Además, ha incidido Martín Castizo en que el real decreto aprobado por el Ejecutivo nacional «tiene trampa», en tanto que «no» actualiza los datos de viajeros a los que hace referencia para hacer efectivo el pago de la subvención.

«El Gobierno de Sánchez está calculando el montante de la subvención que otorga a nuestra comunidad autónoma con los datos de viajeros referente al año 2019, el último año completo previo a la pandemia del Covid», ha señalado, al tiempo que ha apuntado que estos datos están «totalmente desactualizados» como, según ha apuntado, el propio Gobierno «reconoce» en la norma.

«El propio Gobierno reconoce que en 2024 ha aumentado el número de viajeros, pero vuelve a aprobar un decreto en el que dice que liquidará la subvención a nuestra comunidad autónoma con los datos del año 2019», ha reseñado, al tiempo que ha añadido que esto acarrea la «consecuencia nefasta» para Extremadura de que el Gobierno central «no está cubriendo el 30 por ciento del billete que dice que cubre» sino «apenas un 15 por ciento».

«Extremadura ha registrado 1,7 millones de viajeros el año pasado, mientras que en 2019 fueron 754.000. Según estos datos que acabamos de conocer y a fecha de 31 de diciembre, la Junta de Extremadura destinó al fomento del transporte de viajeros un total de 9,6 millones de euros, de los que el ministerio apenas ha aportado 1,4 millones», ha argumentado.

Con ello, ha subrayado el consejero que con el real decreto ley aprobado «se está penalizando la movilidad, sobre todo en el mundo rural, se está tangando a los extremeños y se les está dejando desprotegidos a partir del 1 de julio, al no garantizar el Gobierno de Sánchez la gratuidad del billete a los extremeños».