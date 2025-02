La Junta de Extremadura estudiará retrasar a los 14 años el acceso a los institutos

La Junta de Extremadura estudiará retrasar la edad de acceso a los institutos, una medida que se pondrá en marcha en la comunidad de Madrid ... y que se basa en que los alumnos abandonen el colegio público a los 14 años en vez de a los 12. De este modo, los cursos de 1º y 2º de ESO se impartirían en los centros de Educación Primaria y no en los de Secundaria.

«Es una medida que se va a estudiar porque hay dos partes: una positiva y otra menos positiva, y hay que analizarlo con mucho detenimiento. Lo positivo es que los niños puedan alargar su infancia y no llevarlos tan pequeños a los institutos. Por otro lado, hay que estudiar muy bien los centros porque a lo mejor no todos tienen capacidad como para asumir dos cursos más y habría que dotarlos de más docentes«, ha afirmado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en la inauguración este miércoles de la planta de hidrógeno verde de Deutz Spain.

«Es un tema que hay que estudiar con mucha tranquilidad y sin precipitarse porque tiene puntos positivos, pero también negativos», ha añadido.

En cualquier caso, la medida si saliera adelante no se pondría en marcha el próximo curso, como sí está previsto que lo haga la comunidad de Madrid, donde ya hay medio centenar de colegios públicos que se han acogido a la propuesta y que se prevé que la pongan en marcha en el mes de septiembre de 2025.

Vaquera ha insistido en que Extremadura tiene «sus propias connotaciones tanto geográficas como de todo tipo». Y lo ha dicho justo en la semana en la que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado la región junto a la dirigente extremeña, María Guardiola.

Precisamente, esta medida educativa la han hablado y aludieron a ella en la rueda de prensa que compartieron el pasado lunes. «Vamos a copiar todo lo bueno que hace Madrid, que es mucho, para poder llevarlo a Extremadura. Todo lo que se hace bien en Madrid, que es prácticamente todo, aquí también lo vamos a hacer», dijo Guardiola en la comparecencia que ofreció junto a Ayuso y como respuesta a la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de retrasar la edad de entrada de los alumnos a los institutos.

La presidenta madrileña matizó que lo que no quieren es que los niños de 11, 12 y 13 años entren en el mundo más adulto tan pronto. «No es lo mismo un chico de 17 años que uno de 11 y nos parece que es una cuestión de proteger y prolongar la infancia, que es la mejor etapa, y no adelantarles lo que no procede. Luego te cuento todos los detalles, que va muy bien. Ya hay muchos colegios que se han acogido», dijo Ayuso a Guardiola ante los medios de comunicación, a lo que la presidenta extremeña respondió: «Fenomenal».