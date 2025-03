Comenta Compartir

Me hice socialdemócrata saliendo de misa. Tendría 9 o 10 años y pasaba los veranos en Proaza, el pueblo asturiano donde nació mi padre. Los ... domingos, nos llevaban a misa a Villanueva, una aldea vecina, donde al salir de la iglesia nos esperaba El Ingeniero, un caballero trajeado y sonriente que, junto a sus hijos, regalaba caramelos a los niños. El primer domingo, aquel acto de caridad caramelizada me pilló por sorpresa y acepté la dulce dádiva. El segundo domingo, rechacé la golosina y cuando mis padres me afearon el gesto, expliqué que estaba en contra de las limosnas y a favor de que todos los niños pudieran comprar caramelos.

Aquella reacción fue un acto de orgullo socialdemócrata al que siguieron otros. Por ejemplo, cuando en los institutos donde he trabajado se organizaban campañas de alimentos para los niños pobres. Hacía campaña en contra y provocaba encendidas discusiones. Con el tiempo, he ido atemperándome y concedo que es mejor un paquete de comida en mano que esperar a que la socialdemocracia te ayude a conseguirlo, pero la caridad no es justicia, sino analgésico. Paradójicamente, hoy se valora más la ayuda personal, la caridad, que la ayuda estatal. Cuando hay catástrofes, se ensalza el compromiso solidario individual y se denuesta la ayuda que verdaderamente da soluciones, la del Estado. El pueblo salva al pueblo es una frase tramposa que esconde detrás al ingeniero de los caramelos, lleno de buena voluntad, pero sustituyendo al Estado que debería facilitar lo importante y lo accesorio. Cada vez que bajan los impuestos y suenan ovaciones, me espanto, recuerdo aquellos domingos infantiles y me reafirmo en mi orgullo socialdemócrata.

