Buscando la luz

Desde hace unas semanas, las cristaleras de las multitiendas y las marquesinas del bus urbano de media España están llenas de carteles anunciando excursiones a ... las luces navideñas de Vigo, Lisboa, Málaga o Madrid. En el mundo paralelo de los viajes de barrio, a los destinos clásicos de Gandía en verano y la tumba granadina de Fray Leopoldo de Alpendeire en invierno, se han sumado recientemente estos viajes populares en busca de la luz. Vivimos una pandemia led, un furor eléctrico que empezó no hace tanto con las bombillas de Abel Caballero en Vigo y ha contagiado a pueblos y ciudades.

En 1999, entrevisté a Argimiro Alborés, empresario pirotécnico de Nigrán (Pontevedra), y el hombre me manifestó su indignación: «Me han llamado del ayuntamiento de Vigo porque quieren recibir el 2000 con 100.000 pesetas de cohetería. Les he dicho que no, que a partir de medio millón podríamos hablar». ¡600 euros en cohetes en el Vigo de 1999 y más de dos millones de euros en luces en el Vigo de 2024!

En aquel cambio de milenio con tracas chinas, candelas y bengalas, gobernaba Vigo Lois Pérez, un alcalde nacionalista austero, poco excéntrico, nada iluminado… Y Abel Caballero era un señor muy serio, formado en Essex y Cambridge, con una conversación tecnocrática y ministerial. Asistí en aquel tiempo a una comida en la que participaba y nadie se quería sentar a su lado porque era muy aburrido. Pero ya ven, la alcaldía lo ha cambiado. Ahora baila break dance, canta con Toñito de Poi el 'Hallelujah' de Leonard Cohen, actúa de telonero de Raphael, contrata 11 millones de bombillas led por Navidad y ha conseguido, en una España en sombra, que viajemos ilusionados en busca de la luz.