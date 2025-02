Los hosteleros extremeños rechazan la prohibición de fumar en las terrazas

«Estamos en contra de prohibir fumar en las terrazas de los bares. Estos espacios nos han salvado en la pandemia y si empezamos con ... prohibiciones tendremos pérdidas de nuevo». Lo dice Manuel Moreno, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura, ante las intenciones del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno quiere que antes de 2023 se incrementen los espacios libres de humo, «especialmente los exteriores», una referencia implícita a las terrazas de bares y restaurantes. También lo contempla para «ciertos espacios del ámbito privado», como los coches.

«Si no dejan fumar en las terrazas, se fumará en otro lado y esto no va a conllevar un menor consumo de tabaco», añade Moreno.

Con él coinciden otras asociaciones de hosteleros repartidas por la región. «Ya se invirtió mucho dinero hace tiempo en condicionar los locales para establecer zonas de fumadores y no fumadores, y a los dos años lo prohibieron por completo. La hostelería siempre sale perdiendo y seguimos cortando libertades. En breve prohibirán cualquier otra cosa. Es una persecución ya», comenta Javier Blanco, que está al frente de un bar en Cáceres y es el presidente de la Asociación Hostelera Zona Centro de la capital cacereña.

El Ministerio de Sanidad prepara una nueva ley que contempla prohibir fumar en terrazas de bares antes del año 2023

Él, como la mayoría de los hosteleros extremeños, espera que no se cumplan las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que acaba de enviar el borrador de su Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 a las sociedades científicas y médicas, y también a las comunidades autónomas. Antes del próximo miércoles, 15 de diciembre, tendrán que presentar sus aportaciones.

Con él pretende reducir el consumo de tabaco. Extremadura está entre las tres comunidades que más fumadores tiene. Un 37,6% de los extremeños fuma diariamente, solo por detrás de Murcia (37,7%).

Actualmente hay siete regiones (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja) que han adoptado temporalmente la medida 'Terrazas Sin Humo' como herramienta contra la covid-19. La futura ley ampliaría esta prohibición a todas y con carácter permanente.

Carteles incorrectos

En Extremadura nunca ha estado prohibido fumar en las terrazas. Tampoco en los peores momentos de la pandemia, aunque haya parte de la población que crea que sí e incluso algunos hosteleros que dudan de lo que está o no permitido.

De hecho, hay bares de la región, cada vez menos, en los que en sus mesas de terraza siguen teniendo una pegatina con el símbolo de prohibido fumar o carteles que advierten de una prohibición que no recoge ninguna ley.

En la mayoría de los casos se trata de símbolos que pusieron los hosteleros hace meses, cuando las restricciones para evitar los contagios por coronavirus no paraban de cambiar. Hay que precisar que en ningún momento en Extremadura se ha prohibido fumar en las terrazas. Lo único que se especificaba es que para consumir un cigarrillo había que guardar una distancia de seguridad de dos metros.

«Esos carteles que sigue habiendo en algunas terrazas son casos muy puntuales. En un momento de la pandemia hubo locales que los pusieron ante la confusión que había de medidas y no los han recogido», explica Moreno. «Lo correcto es que se especifique que se prohíbe fumar cuando no se cumpla la distancia de seguridad».

Pero la confusión en el sector es normal. Incluso la Junta de Extremadura llegó a publicar en el DOE en menos de 48 horas dos normas diferentes. El pasado 6 de mayo hizo público un decreto en el que prohibía fumar en las terrazas siempre, independientemente de la distancia interpersonal. El 8 de mayo anunciaba que esa publicación tenía un error y aclaraba que se prohibía fumar cuando no pudiera mantenerse la distancia de seguridad interpersonal.

Así que ante los cambios y los errores, hay bares que optaron por poner este tipo de carteles indicando que se prohíbe fumar y algunos los siguen manteniendo. Son incorrectos si no se especifica que es cuando no haya dos metros de distancia. «Si la ley no prohíbe, ningún hostelero puede prohibirlo», añade Moreno.

Actualmente, la ley es clara. En Extremadura no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre como las terrazas cuando no se pueda respetar una distancia de, al menos, dos metros.

Estas limitaciones son también para cigarrillos electrónicos, pipas de agua o cachimbas y tabaco calentado o similares.