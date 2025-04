Gutiérrez acusa a Gallardo de dividir al PSOE y este le ofrece integrarla en su Ejecutiva

El único debate de primarias para liderar el PSOE en Extremadura que ha enfrentado a los candidatos Miguel Ángel Gallardo y Esther Gutiérrez ... ha sido bronco y lleno de rencillas políticas. Ambos se han lanzado dardos casi desde el primer minuto. Ella ha centrado su discurso en acusarle de dividir al partido y él ha intentado erradicar esa idea ofreciéndole entrar en su Ejecutiva.

«No has tenido capacidad de unir y tú eres el culpable de que esté aquí. Has dinamitado la unidad y la integración por miedo a perder el sillón. Te has dedicado a dividir y excluir a tus compañeros. Te ha sobrado tiempo para dividir y castigar. Vengo a recuperar la democracia interna y a hacer el trabajo que tú no has sabido hacer. Se ha inoculado el miedo en este partido», le ha recriminado Gutiérrez después de que Gallardo le haya acusado de presentarse a este proceso de primarias por no ocupar un puesto en Comisión Federal del PSOE. «¿Estarías aquí si hubieras ocupado un cargo?», le ha dicho irónicamente.

El debate ha durado 50 minutos y ha estado dividido en cinco bloques en los que han expuesto su modelo de partido o su posición frente al gobierno de María Guardiola, entre otras cuestiones. En ellos Gutiérrez ha marcado el ritmo con sus acusaciones a Gallardo por «falta de unidad». Tanto es así que el actual secretario general del PSOE le ha ofrecido liderar las políticas de empleo en su Ejecutiva regional. Se lo ha dicho en dos ocasiones, pero Gutiérrez ha hecho caso omiso.

«Estoy convencido de que si hicieras a Guardiola la misma oposición que me haces a mí nos iría mejor», ha recriminado Gallardo a Gutiérrez

«Tenemos una forma muy diferente de trabajar y es difícil que me pueda implicar en un proyecto sin recorrido», ha dicho Esther ante la propuesta y después de que Gallardo pusiera en duda sus ataques. «¿De verdad opinas que esa persona que pintas de mí es real? Estoy convencido de que si hicieras a Guardiola la misma oposición que me haces a mí nos iría mejor», ha afirmado.

Falta de oposición

Precisamente, la capacidad para hacer oposición a María Guardiola ha sido otro de los aspectos que ha centrado el debate. «El Gobierno de Extremadura está en manos de la ultraderecha y solo ha recogido los frutos de Guillermo Fernández Vara. No me da miedo que adelanten las elecciones, lo que me da miedo es que no existe alternativa. Extremadura necesita equipo y oposición implacable contra la derecha. Es necesario hacer borrón y cuenta nueva», ha afirmado Gutiérrez, que le ha echado en cara la falta de oposición. «Le he escuchado poco y poco firme».

Ante eso, Gallardo ha aprovechado para hacer un guiño a los compañeros parlamentarios y ha dicho que le parece «injusto que no se respete la labor de quienes están en la Asamblea de Extremadura».

Pero Gutiérrez ha insistido. «No tengo queja de los compañeros, sino de tu trabajo. No se te ha visto haciendo oposición a la derecha», ha afirmado antes criticar el «poco tiempo» que ha dedicado a la secretaría general de PSOE.

Dejar las diputaciones

«Cuando se pueda dejaré la presidencia de la Diputación de Badajoz. Otras dejaron la Asamblea de Extremadura», le ha dicho Gallardo.

«Nunca he pedido un puesto, siempre me ha llamado el partido. Me puse a disposición del partido y donde creía que fuera más útil. No dejé la Asamblea. Si salgo elegida dejaré la vicepresidencia de la Diputación de Cáceres para dedicarme en exclusividad al PSOE de Extremadura», le ha respondido Gutiérrez, que también le ha acusado de establecer un calendario de primarias en Navidad que no ayuda a conocer su nuevo proyecto.

Gutiérrez afirma que dejará su cargo en la diputación de Cáceres si gana las primarias y Gallardo asegura que lo hará «cuando se pueda»

Por su parte, Gallardo ha apuntado que «su labor es ser una oposición firme, constructiva y útil» para la ciudadanía. «El Gobierno de la derecha ha convertido a Extremadura en inestabilidad, retroceso y falta de liderazgo, incapaz de ofrecer respuestas a los problemas reales. La prioridad de Guardiola es mantenerse en el poder a toda costa. El último ejemplo es la derogación de la Memoria Democrática», ha afirmado Gallardo antes de dirigirse a las bases de su formación política.

«Los militantes son el verdadero valor del partido, sois la fuerza del PSOE para devolver a los extremeños un gobierno justo. Extremadura nos necesita más que nunca, con un PSOE fuerte, unido y conectado con su gente. Os pido que confiéis en este proyecto y lo hagáis más fuerte», ha dicho Gallardo.

Ha sido antes de que Gutiérrez haya dejado claro que no se ha presentado a las primarias del PSOE por ambición personal. «Tengo mi vida solucionada al margen de la política. Me rebelo ante la división y la exclusión de aquellos que dentro de una misma familia opinan diferente, y no me resigno a que se apoderen del partido. El PSOE no es de tres».

«Unidad no es sentarse en una mesa camilla con Osuna, Gallardo y Rafa Lemus para parar a Esther Gutiérrez», ha dicho la candidata

«Unidad no es sentarse en una mesa camilla, como ha sucedido la semana pasada con Osuna, Gallardo y Rafa Lemus, para parar a Esther Gutiérrez. Unidad es integrar todas las sensibilidades del partido», ha afirmado Esther antes de asegurar que no reconoce a este PSOE. «El partido no va bien. Con Guillermo sentíamos que pertenecíamos a un proyecto de libertad en el que se podía opinar y escuchar críticas, y todo esto ha cambiado en apenas un año».

Ha dicho que las primarias son «la oportunidad para recuperar el partido y plantarle cara a la derecha» antes de finalizar su intervención en el debate recordando que «el voto es secreto».

Gallardo, por su parte, ha indicado que asumió «con humildad la responsabilidad de liderar el partido en Extremadura para fortalecer a la organización y trabajar para devolver al PSOE el gobierno que merece Extremadura». Ha apuntado que «este proceso debe ser la oportunidad para reafirmar un PSOE fuerte, unido y preparado».

Hay que recordar que, además de este debate, ambos candidatos están realizando una intensa campaña en redes sociales con motivo de un proceso que culminará el 19 de enero, posterior a la celebración de la jornada de votación, el sábado día 11, a la que están citados casi 10.000 militantes.