La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 8 de agosto 2025, 20:28

La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre de unos 70 años en Alange. Su cuerpo ha aparecido en la mañana de este viernes en una calle de esta localidad pacense.

El suceso ha tenido lugar sobre las ocho y media de la mañana. Los vecinos han escuchado una fuerte detonación. Al salir a la calle han encontrado el cuerpo de este vecino con un impacto de arma de fuego en el pecho. A unos metros había una escopeta de caza.

Desde la Guardia Civil solo confirman que están investigando el caso al tratarse de una muerte violenta, pero que la causa está judicializada, por lo que no hay más información al respecto. Eso sí, no se han producido detenciones relacionadas con el hecho.

Según ha podido saber HOY, la principal hipótesis es que no han intervenido terceras personas en la muerte de este vecino, pero oficialmente la Guardia Civil no descarta ninguna posibilidad y mantiene la investigación en marcha.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para someterlo a la autopsia. El informe será vital para aclarar las circunstancias de esta muerte.

Conmoción en Alange

El suceso ha causado gran conmoción en la localidad de Alange. Primero entre los vecinos más cercanos que, al escuchar la detonación, han creído que se trataba de un ataque y luego han encontrado el cuerpo. Posteriormente el malestar se ha extendido por la localidad cuando los residentes han ido conociendo en incidente.