Imagen de la entrega del premio anoche. HOY

Grupo Gedauto gana el XVII Premio Familia Empresaria de Extremadura

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Grupo Gedauto ha sido galardonado este año con el Premio Familia Empresaria de Extremadura, en su decimoséptima edición, que cada año entrega la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), con el patrocinio de Caixabank.

Un galardón que reconoce la excelencia, la continuidad generacional y el compromiso de las compañías familiares con el desarrollo de la región. José Labrador, fundador de Grupo Gedauto fue anoche el encargado de recoger el galardón.

Gedauto es un grupo automovilístico con casi 35 años de experiencia en la comunidad autónoma que cubre prácticamente toda la geografía extremeña y cuya infraestructura incluye concesionarios, talleres y puntos de venta de ocasión, lo que le permite ofrecer un servicio integral a sus clientes.

Su visión se basa en adaptarse al futuro del sector, con mejora continua y una relación duradera con el cliente. Este 2025, Gedauto dio un paso relevante al incorporar a su oferta a BYD, marca china de vehículos eléctricos. Este movimiento refuerza su apuesta por la movilidad sostenible y posiciona al grupo como actor relevante en la transición ecológica.

El acto

El acto de entrega, que tuvo lugar en el Hotel Ilunión Las Lomas de Mérida, contó con la presencia del presidente de la AEEF, Juan Carmona, así como el consejero de Economía de la Junta, Guillermo Santamaría, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y el director territorial de Caixabank en Extremadura y Castilla La Mancha, Juan Luis Vidal.

Además, estuvo el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que actuó como padrino de esta decimoséptima edición del Premio Familia Empresaria de Extremadura.

Juan Carmona felicitó en primer lugar a Grupo Gedauto «como lección viva de tesón, resiliencia e ilusión». Una prueba más, subrayó, de «como la empresa familiar no sólo crea riqueza, sino también identidad, arraigo y comunidad».

Durante su intervención, Carmona hizo un repaso a la historia del grupo y se refirió a la importancia de la colaboración público-privada «que permitió sentar las bases del desarrollo regional».

