Jorge Sicilia: «Europa y la Junta de Extremadura nos están asfixiando»

Los ganaderos y agricultores extremeños están en pie de guerra. Desde este martes están saliendo a la calle para decir que ya no aguantan ... más y están bloqueando autovías, carreteras nacionales e incluso los centros urbanos de capitales extremeñas para reivindicar que el Gobierno, la Junta de Extremadura y Europa les escuche y «no les pongan trabas».

Gran parte de ellos están concentrándose sin la organización de las agrupaciones agrarias sindicales para alzar la voz. Jorge Sicilia Domínguez, ganadero con explotaciones de corcho, vacuno y ovino en Sierra San Pedro y La Roca de la Sierra, es uno de ellos.

«Europa y la Junta de Extremadura nos están asfixiando. Tanta burocracia y tanto papeleo están llegando a unos extremos que yo, que tengo 63 años, no lo he conocido en la vida», asegura. «Eso, unido a las inclemencias climáticas de la sequía y a los precios que estamos pagando por los costes de producción de cereales y paja hace que esto sea insostenible. Esto no lo he conocido nunca», añade.

Además, asegura que les están recortando ayudas desde Bruselas. «Tenemos unos precios para vender los productos ínfimos», afirma antes de aludir a «competencia desleal» y la entrada en el mercado de terceros países, conceptos que explica con un ejemplo.

«Eso significa que el productor de Almería que produce un kilo de limones, con un precio mínimo de 30 céntimos, se ve en la situación de que están entrando limones desde Marruecos en los que detectan productos fitosanitarios que en España hace 30 años que están prohibidos». Ante eso, dice que los ciudadanos españoles y extremeños van «a comer mierda». Así de tajante se muestra ante lo que considera una injusticia. «A nosotros nos piden una trazabilidad de los productos», asegura.

Dice que el sector de la agricultura tiene un futuro más negro que la ganadería. «En ese caso nos podemos salvar porque en otros países no tienen las condiciones para trabajar en lo que los extremeños, castellanoleoneses o andaluces producen con los animales, pero los productos de la huerta están jodidos, hablando mal y pronto», dice cabreado. Incide en que la Administración está siendo «muy permisiva» con los productores de otros países del norte de África como Marruecos.

Sin organizaciones agrarias

Sicilia Domínguez insiste en que todas estas protestas las están llevando a cabo sin organizaciones agrarias y y sindicales. «Somos solo ganaderos que nos hemos organizado entre nosotros. Los sindicatos son 'come gambas', en el sentido de que hacen el paripé de cara al ganadero y parece que se han partido el pecho por nosotros. Luego resulta que como no dejan de ser una prolongación de la Administración, al final se pliegan y nos engañan», afirma Jorge.

«Vosotros creéis que nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana y vamos a cortar una autovía, con la Guardia Civil pidiéndonos los carnés de identidad y jugándonos el tipo, si esto no fuera insostenible», apuntaba el ganadero Jorge Sicilia, que nunca pensó que la situación fuera a llegar a este punto. «Si esto sigue así el futuro que le voy a dejar a mi hijo, que se dedica a esto, es penoso», concluye.