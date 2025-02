Gallardo rechaza un pacto con ERC que rompa la igualdad entre españoles

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se muestra en contra de un acuerdo de su partido con Esquerra Republicana de Cataluña que implique la ruptura del principio de igualdad entre los españoles. Pero recalca que aún no se conocen los detalles ... del pacto que llevaría a los socialistas a la presidencia catalana.

Después de que ERC haya acordado apoyar la investidura como presidente de la Generalitat del candidato socialista, Salvador Illa, a cambio de que Cataluña recaude sus impuestos, Gallardo ha recalcado que aún no se conocen los detalles del pacto entre ambos partidos. «Ya sabemos cómo funcionan los nacionalismos y los independentistas, que dicen una cosa y luego los acuerdos plasman otra», ha explicado.

«En cualquier caso, yo no soy la señora Guardiola, que cambia sus principios en función de los intereses», ha señalado sobre la presidenta de la Junta de Extremadura, a quien «le marca Génova una posición y esa es la que defiende, aunque diez minutos antes haya defendido una diferente», en referencia a la dirección nacional del PP.

En contraposición, Miguel Ángel Gallardo asegura que mantiene su misma posición de defensa de los intereses de los extremeños por encima de su partido. «Si el acuerdo tiene que ver con la desigualdad de los españoles, el PSOE de Extremadura está radicalmente en contra», ha afirmado.

«Los territorios no tributan, tributan los españoles», ha añadido. «Y la solidaridad no la ejerce una comunidad sobre otra; nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña, recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles».

En esa línea, ha apuntado que Extremadura también es solidaria con otras regiones en cuestiones como el potencial de producción de energía eléctrica.

«El PSOE desea que el pacto no quiebre el principio de igualdad, porque si lo quiebra estaremos hablando de algo que no es otra cosa que fallar al conjunto de los españoles», ha afirmado.