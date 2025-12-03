HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gallardo plantea un Instituto Extremeño de Servicios Sociales

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto la puesta en marcha de un Instituto Extremeño de Servicios Sociales, «dándole rango de ley» en aras de que permita que todas las políticas sociales se vean reforzadas.

Así, organizaciones como, por ejemplo, Plena Inclusión o cualquier otra que forma parte del tercer sector tendrán una financiación «más estable» para los servicios que prestan.

De esta forma, se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de reunirse con representantes del Tercer Sector, en la sede de ONCE en Badajoz, para trasladarles la «enorme preocupación» de los socialistas, porque «si hay algo que ha retrocedido en Extremadura son las políticas sociales» y «se ha roto» ese principio que se mantenía en todos los presupuestos autonómicos de que siete de cada 10 euros se destinaran a las mismas.

Al respecto, ha expuesto que eso ha supuesto que, en los dos años y medio de gobierno de María Guardiola, se tengan 400 millones de euros menos para políticas sociales.

Por eso, se está ante unas elecciones «muy decisivas» como las del próximo 21 de diciembre, en las que se van a poder elegir dos modelos, el «de los recortes» por el que han visto «cómo por primera vez se baja ese porcentaje en los presupuestos» y, con ello, el bienestar de los extremeños; frente a la apuesta por «revertir la situación y recuperar nuevamente la inversión y el impulso a las políticas sociales».

