Feijóo critica que Sánchez usara el Falcon y el Super Puma para ir a Extremadura

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, criticó duramente el uso del Falcon que realiza el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre todo en un momento en el que los hidrocarburos están «por las nubes» y el PSOE pide reducir las emisiones CO2. Por eso, en una entrevista con Europa Press, se ha comprometido a no utilizar este avión oficial para ningún acto político de su partido si llega al Palacio de la Moncloa y ha avanzado que sus ministros tendrán que seguir un protocolo que delimite su utilización.

Feijóo también criticó el uso que realiza el presidente del Gobierno de otros medios de transporte como el helicóptero Super Puma o el coche oficial, y aludió a lo que ocurrió el pasado mes de julio para que Sánchez pudiera desplazarse a Extremadura. El jefe del Ejecutivo realizó ese viaje para supervisar el incendio que azotaba en ese momento a la región e inauguró también la primera fase del AVE que cubre el trayecto Plasencia-Badajoz.

«Para viajar a Extremadura yo no voy a utilizar el Super Puma y después el Audi que me lleve desde donde aterriza el Super Puma hasta Badajoz, para coger un Falcon y volver a Madrid. Eso no lo haré», prometió para dejar claro que no usará esos medios para actos políticos ni la combinación de ellos.

El presidente del PP explicó además que, aparte modificar el IRPF para aliviar la situación de las rentas medias y bajas por la inflación, hay que reducir el «gasto público burocrático y político».

En este sentido, cree que en el Gobierno de Pedro Sánchez hay un «tercio de ministerios que sobran» y avanzó que su Ejecutivo tendrá un máximo de 15 ministros.