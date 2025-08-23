El verano es para Noelia Rodríguez Campos (Cáceres, 1997) ese tiempo de energía en el que los planes se multiplican. Técnico superior en Anatomía Patológica ... y atleta, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, la más joven de la corporación, sigue madrugando para aprovechar el tiempo, se entrega a las ensaladas fresquitas y lee mucho más que a lo largo del año. Y sí, se enchufa al clásico televisivo de Ramón García que une a los pueblos de España: el 'Grand Prix'.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–El verano es, sin duda, mi estación favorita. Me encanta su energía, los días largos y la posibilidad de disfrutar del deporte y de la cultura al aire libre.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones?

–Sigo madrugando, suelo levantarme sobre las siete. Eso sí, durante las vacaciones me permito algún que otro ratito más de descanso, aunque intento mantener una rutina para aprovechar bien el día.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Intento mantenerme activa todo el año. En verano, eso sí, adapto los horarios para evitar las horas centrales del día, que son las más calurosas.

«Aprovecho el verano para ir tachando asuntos que durante el año me cuesta más encajar»

«Intento desconectar pero siempre hay alguna llamada o asunto que atender, es mi responsabilidad»

–¿Aumenta sus lecturas o lee igual que el resto del año?

–Leo más en verano. Siempre llevo un libro en el bolso, y si es en la piscina o en la playa, mejor que mejor. Es un momento ideal para desconectar y sumergirse en una buena historia.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Aumenta bastante. Me gusta disfrutar de la oferta cultural que tenemos, que es muy variada y además, en verano, se vive con más intensidad gracias al buen tiempo.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

Sí, tengo una pequeña lista mental –y a veces escrita– con cosas que me gustaría hacer. Aprovecho el verano para ir tachando pendientes que durante el año cuesta más encajar.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Una buena ensalada de pasta, fresquita y llena de sabor. Es rápida, ligera y perfecta para los días de calor.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Intento mantener una alimentación equilibrada durante todo el año. En casa comemos variado y saludable, aunque en verano siempre se cuela algún capricho... que también hay que disfrutar.

–¿Echa la siesta?

–Depende del día. Si el cuerpo lo pide, no digo que no. Una siesta breve a veces recarga más que un café.

–¿Aguanta bien el calor?

–Lo llevo bastante bien. Soy muy friolera, así que el calor me resulta mucho más llevadero que el frío.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia? ¿O es de las que 'desaparecen' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Intento equilibrar. Para mí el verano es sinónimo de tiempo en familia y con amigos, pero también me gusta aprovechar para viajar y descubrir nuevos rincones.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Me considero bastante sociable durante todo el año, pero es verdad que en verano se dan más ocasiones para encuentros informales, comidas al aire libre y planes improvisados.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Siempre que puedo viajo, también durante el resto del año, pero en verano suelo hacer algún viaje más largo o especial. El clima y los días largos ayudan a exprimir cada destino.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano?

–Mallorca, sin duda. Poder pasar unos días con mi familia y ver a mis sobrinos pequeños es el mejor plan del verano. Estar con ellos me carga las pilas para todo el año.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Me gusta mucho ir al cine, pero hay un clásico del verano que no me pierdo: el 'Grand Prix'. Es tradición y me hace ilusión revivirlo cada año.

–En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–El ritmo cambia un poco, pero en los últimos años ha crecido mucho la actividad deportiva en verano. Eso nos obliga a estar más presentes, aunque de forma distinta.

–Durante las vacaciones, ¿desconecta del todo?

–Intento desconectar, pero siempre hay alguna llamada o asunto que atender. Es parte de la responsabilidad y, aunque sea verano, seguimos pendientes de lo que pueda surgir.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifique la familia, los amigos?

–Me gusta organizarme y tener cierta planificación, pero no me importa improvisar si surge un buen plan. Creo que el verano también va de dejarse llevar un poco.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–La verdad es que no. Me gusta mi trabajo y, cuando vuelvo, lo hago con ganas y energía renovada.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–Un poco sí, sobre todo cuando hay cenas, eventos o simplemente hace buen tiempo y apetece estar más tiempo en la calle. Pero intento no alterar demasiado el descanso.

– Un día de verano especial que recuerde.

–Los días en casa de mis abuelos, sentados al fresco, viendo el 'Grand Prix' o cenando todos juntos en el campo. Recuerdos sencillos, pero imborrables. La única pena era no podernos quedar todos a dormir allí.