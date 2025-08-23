HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Noelia Rodríguez con su agenda veraniega. HOY

Un día de verano con...

Noelia Rodríguez Campos, concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Cáceres
«En estas fechas no me pierdo el 'Grand Prix', es un clásico»

La edil más joven de Cáceres es fan de Mallorca: allí carga pilas con sus sobrinos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:42

El verano es para Noelia Rodríguez Campos (Cáceres, 1997) ese tiempo de energía en el que los planes se multiplican. Técnico superior en Anatomía Patológica ... y atleta, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, la más joven de la corporación, sigue madrugando para aprovechar el tiempo, se entrega a las ensaladas fresquitas y lee mucho más que a lo largo del año. Y sí, se enchufa al clásico televisivo de Ramón García que une a los pueblos de España: el 'Grand Prix'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En estas fechas no me pierdo el 'Grand Prix', es un clásico»

«En estas fechas no me pierdo el &#039;Grand Prix&#039;, es un clásico»