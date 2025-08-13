La familia del anciano fallecido por calor en Torremayor denuncia por negligencia a la residencia

La Guardia Civil está investigando la denuncia de una familia de Torremayor, que cree que la muerte de su pariente, de 85 ... años, no fue a causa de un golpe de calor, sino por la negligencia de la residencia en la que estaba ingresado.

La Benemérita confirma a HOY que los familiares del fallecido presentaron una denuncia este pasado lunes. La Asociación Defensor del Paciente, con sede en Madrid, se ha interesado por el caso y ha remitido una solicitud a la Fiscalía de Extremadura para que investigue esta denuncia. Carmen Flores, portavoz de esta asociación, asegura que el Ministerio Público le ha respondido comprometiéndose a abrir diligencias.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto. El anciano fue considerado la segunda víctima por calor en Extremadura en lo que ha discurrido de verano, ya que se indicó que su fallecimiento se debió a un golpe de calor.

Sin embargo, la familia no está de acuerdo con la versión oficial. Denuncian que este hombre de 85 años presentaba quemaduras importantes, incluso ampollas.

MÁS INFORMACIÓN Un vecino de Torremayor, segundo muerto este verano por calor en Extremadura

Creen que este hombre, que sufría alzhéimer, salió al patio de hormigón de la residencia en el que solía pasear y se cayó o se quedó allí, en todo caso sin supervisión. Según su versión, fue encontrado inconsciente y trasladado al Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

En principio la familia entendió que se trataba de una muerte por calor, pero apreciaron las quemaduras y las ampollas, por lo que consideran que su pariente pudo pasar varias horas tirado en el patio sin que se percatasen de su ausencia. Esta es la base de su denuncia.

Respuesta de la familia

El pasado 4 de julio, tras el fallecimiento de este vecino, la Junta de Extremadura confirmó que se trataba de la segunda muerte en la región por un golpe de calor. La primera persona fallecida fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, cuya muerte se notificó el pasado mes de julio.

Sin embargo, cuando la familia leyó la noticia en los medios de comunicación aseguró que la causa no era un golpe de calor y pidieron una rectificación a la Administración regional. Días después han decidido interponer una denuncia ante la Guardia Civil para que se investigue el caso y esperan que se depuren responsabilidades.

Carmen Flores, portavoz de la Asociación Defensor del Paciente, explica que se han implicado en el caso porque cada vez detectan más casos de denuncias de conflictos en residencias. «Es reiterativo, llama la atención. Todos, o la mayoría, vamos a llegar a mayores y hay que llamar la atención sobre estos casos», indica Flores.

Además de contactar con la Fiscalía de Extremadura, esta asociación quiere hacer llegar este caso de Badajoz a la Fiscalía General del Estado junto a otras denuncias que se han presentado recientemente. Piden que se preocupen por la gestión de las residencias en España.