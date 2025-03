El extremeño Javi Galán se marca unas migas de su tierra para su compañero Samuel Lino

Ana Isabel Padilla Macías Jueves, 27 de marzo 2025, 14:38 Comenta Compartir

Los jugadores del club de fútbol Atlético de Madrid; el extremeño Javi Galán y el brasileño Samuel Lino, han compartido un bonito momento delante de los fogones en el que el jugador extremeño ha enseñado a su compañero cómo se elaboran las siempre sabrosas migas extremeñas, uno de los muchos platos típicos de la rica gastronomía de Extremadura.

En el vídeo, el cual ha sido compartido en varios clips en los perfiles de las redes sociales del Atlético de Madrid y que puede visualizarse completo en Youtube, ambos jugadores se ponen manos a la obra y Galán enseña a Lino la elaboración de las migas.

Al comienzo del vídeo, con ambos jugadores sentados en un sofá, el extremeño le dice a su compañero de equipo que va a prepararle unas migas «con su pancetita» y que para después se guarda una sorpresa que está seguro que le va a encantar.

Mientras pica el brasileño los pimientos verdes, el extremeño se ocupa de poner en marcha el fuego.

Como le explica, las migas son un plato de aprovechamiento cuyo ingrediente principal es el pan duro que después se remojaba para ponerlo blando y que se hacía mucho antiguamente.

«Panceta de cerdo. En mi tierra hay mucha dehesa por lo que en mi tierra es muy típica la carne de cerdo», le explica Javi mientras van picando todos los ingredientes entre los dos.

El jugador extremeño, tal y como señala durante el cocinado, aprendió a cocinar el plato viendo a su madre y a veces a su padre. Señala además, para explicar un poco a su compañero la gastronomía de su tierra, que hay otro plato que se hace también con pan pero en esta ocasión es pan frito y que se llama pringá. «Allí se hacían muchas cosas con pan. Al final es un mundo más rural y se aprovechaban todos los productos», explica.

Unas migas acompañadas de un rico jamón extremeño

Cuando terminan de picar y dorar los diferentes ingredientes toca poner el pan en la olla y mientras esperan a que este se haga Galán le dice que le va a dar ya la sorpresa y le saca un plato de jamón. «También es muy famoso en mi tierra, en mi pueblo, Montánchez», señala, explicando que tiene allí una empresa de jamones; Ibericos Morrofino».

«¿Te gusta emprender dentro de tu tierra?» le pregunta Lino, a lo que le contesta: «Sí, sobre todo de lo que tiene que ver con mi tierra, con mi pueblo, con Extremadura. Al final me gusta también un poco eso, me gusta el campo, me gusta todo lo que engloba esto y la verdad es que estoy contento».

Después de disfrutar del jamón, por el que Lino felicitó al extremeño, las migas estaban listas para su degustación y ambos jugadores disfrutaron del sabor extremeño de las migas con panceta y chorizo preparadas por Javi Galán contando con Lino como pinche, quien felicitó al extremeño por el plato.

Javi Galán, natural del pueblo pacense de Montánchez, llegó al Atlético de Madrid en el año 2023 traspasado desde el Celta de Vigo con acuerdo hasta el 2026.

El jugador, como explican en la página del Atlético de Madrid, se formó en las categorías inferiores del Córdoba y debutó con el primer equipo en la temporada 2016-2017, saltando en el año 2019 al Huesca en la máxima categoría del fútbol español, donde estuvo dos campañas y media en las que participó en el ascenso del club aragonés a LaLiga en la siguiente temporada.

Fichó por el Celta de Vigo en la temporada 2021-22 con quien disputó 79 partidos antes de llegar al Atlético de Madrid.

Ibéricos Morrofino es la empresa de productos ibéricos que el jugador extremeño tiene en su pueblo. Jamón ibérico, paleta ibérica y embutidos son los diferentes productos que se pueden obtener en la misma, además de «sobrecinos» embasados al vacío y una exquisita selección de cestas con diferentes productos y rangos de precios.

Como explican en su página web, cuentan con una rica selección de embutidos ibéricos que son elaborados de forma artesanal y enviados en formato de pieza entera, estando cada producto envasado al vacío. Además se pueden obtener también blísters de 80 gramos envasados igualmente al vacío con unas cómodas porciones listas para consumir.