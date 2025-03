Así es el día a día de un extremeño en la Antártida

«En la montaña no se debe ir encordado como vamos en los glaciares»

«Ahora que hay más gente saliendo a la montaña, es importante que sepan que no todos los tipos de encordamientos de seguridad valen para todos los sitios». Es el consejo de Javier Gil, que con una finalidad pedagógica y para aumentar la seguridad, explica que «a veces vemos en la montaña a gente que va encordada como lo puedo hacer yo ahora en la Antártida, y es un error y un riesgo,». «El encordamiento glaciar no consiste solo en ir atados y ya está, sino que incluye otros mecanismos de seguridad, no debe realizarse en montaña, entre otros motivos porque estas suelen tener más pendiente que los glaciares. Hacer en la montaña un encordamiento glaciar implica un riesgo claro de que al caer una persona, arrastre a otras o a todas», advierte el guía especialista de alta montaña. «En montaña -concluye Gil- pueden ir dos personas encordadas en ensamble, que es un método diferente, y la cuerda siempre debe pasar por anclajes (estacas de nieve, anclas, friends, fisureros, chapas...)».