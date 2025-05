Restricciones por la Covid: Extremadura votará en contra de cerrar el interior de la hostelería a las 23.00

E. p. Martes, 23 de noviembre 2021, 11:47 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que Extremadura votará a favor de la aprobar el semáforo covid en la Comisión de Salud Pública, así como a la vacunación con la tercera adicional «cuanto antes» del grupo de 60 a 69 años, que incluye a profesionales sanitarios y sociosanitarios.

No obstante, ha señalado que se opondrá a recuperar las restricciones de horarios en la hostelería «porque no sirven». Vergeles ha insistido en que la situación actual, y con el porcentaje de población vacunada, no aconseja este tipo de medidas. «No estamos en este nivel», ha dicho.

En cuanto a la adopción de medidas sobre los aforos, ha recordado que actualmente se permite el 100%, puesto que lo del 80% es una recomendación, si bien ha advertido que dado que hay que mantener las distancias de seguridad, no se puede alcanzar el aforo completo, por «reglas de la física».

En todo caso, ha puntualizado que esto no significa que si los contagios suben se tengan que «restringir comportamientos que permiten acercamientos», entre los que ha citado como ejemplo el uso de las barras, al tiempo que ha aclarado que esto no se producirá mientras no se den «unos niveles de incidencia que generen unos niveles de gravedad importantes». Por tanto, con el porcentaje actual de personas vacunadas, no se volverán a tomar decisiones «tan drásticas si no fuera estrictamente necesario».

Con respecto a la responsabilidad individual de los ciudadanos, ha señalado que es la clave que explica la diferencia de incidencia entre dos países con altas tasas vacunales, como Portugal, con 240 casos, y España, con 132.

Brote en Almendralejo

Por otro lado, a preguntas sobre un brote en un centro sociosanitario en Almendralejo, ha señalado que se abordará «como cualquier otro», al tiempo que ha recordado que en el grupo de 60 a 69 también va incluida la tercera dosis para los profesionales sanitarios y los sociosanitarios. Con ello se consigue un doble objetivo, como es protege al profesional que continúa en primera línea, así como se consigue romper la cadena de contagios, puesto que en estos centros quienes entran y salen son las visitas y los propios trabajadores.