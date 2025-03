Extremadura pone 5.600 vacunas diarias desde que empezó la inmunización

Hace un año que Vicente Mirón se vacunó contra la covid. Fue el primer extremeño en recibir este pinchazo y con él se abrió ... un camino que ha protegido frente a la enfermedad grave y el fallecimiento. Desde ese momento, el SES ha puesto 2.057.295 dosis.

Son 5.636 vacunas diarias con las que se ha inmunizado a casi el 84% del total de la población extremeña con la pauta completa, es decir, 890.000 personas. Según ha especificado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, 940.000 extremeños ya han recibido alguna dosis.

Todo en una campaña que comenzó por los mayores y que ahora continúa con los más pequeños. Primero fueron los usuarios de residencias y sus trabajadores, luego los sanitarios, las personas vulnerables que tenían riesgo de enfermar gravemente por tener patologías previas y seguidamente se estableció una estrategia para vacunar por grupos de edad, desde los octogenarios hasta el colectivo de 12 a 19 años. Finalmente se ha empezado a inyectar la vacuna pediátrica a quienes tienen entre 5 y 11 años.

Aunque el ritmo de administración de dosis ha sido diferente y, aunque al principio al SES le costó alcanzar la famosa velocidad de crucero, desde hace varios meses los equipos sanitarios ponen todas las dosis que llegan a la región. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, se han puesto todas las remesas que han sido enviadas a esta comunidad autónoma.

La mayoría de las dosis administradas en la región han sido de Pfizer, seguida de Moderna, AstraZeneca y Janssen

La mayoría han sido de Pifzer, con un total de 1.464.233. A ellas hay que sumar las pediátrica de la misma farmacéutica, que contiene un tercio de ARN mensajero de la dosis de aldutos y adolescentes y han sido 30.000.

Le siguen las de Moderna con 231.770; AstraZeneca con 185.400, que ya se dejó de administrarse tras finalizar el contrato de la Unión Europea con la compañía anglosueca, y Janssen, que con 41.245 no alcanzó las expectativas depositadas en esta monodosis que se llegó a presentar como una de las soluciones más eficaces por sus facilidad para inyectarla.

En cuanto a la inmunización por grupos de edad, los que presentan una cobertura vacunal del cien por cien son los mayores de 60 años. En la década de 50 a 59 se queda en un 95%, en la de 40 a 49 en un 91% y en la de 30 a 39 en un 84%.

Los menos protegidos

Los que presentan una menor protección son quienes tienen entre 20 y 29 años, donde se alcanza una cobertura del 81%. Precisamente es en este colectivo en el que se está registrando un mayor número de contagios en las últimas semanas. De hecho, su incidencia acumulada a los 14 días es de 1.527 casos por cada cien mil habitantes, la más alta de toda la región.

Actualmente, el SES está administrando la tercera dosis para reforzar la protección frente al virus, especialmente contra ómicron, la nueva variante que está desplazando a delta en esta comunidad autónoma y que es mucho más contagiosa.

Las dosis de refuerzo se han administrado por el momento al 87% de los mayores de 70 años, al 81,8% de quienes tienen entre 60 y 69, al 23% de los que van de 50 a 59 y al 15,7% de los cuarentañeros.

«En la actualidad se están prácticamente en los últimos días de la vacunación con la tercera dosis de mayores de 60 años en la región, y se está vacunando a personas que en su momento recibieron AstraZeneca independientemente de la edad; a la vez que se han vacunado ya a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, y algunas áreas de salud están comenzando ya con la vacunación del grupo de 50 a 59 años», ha especificado Vergeles.

«Hoy hace un año que empezó esta aventura de creencia en la ciencia y yo sólo le puedo estar agradecido a la sociedad extremeña en su conjunto», ha reconocido el consejero de Sanidad. «Todos, cada uno de nosotros en nuestras respectivas responsabilidades hemos tenido parte de la culpa de que esto haya ido tan bien como ha ido en Extremadura», ha añadido. «Es un logro colectivo y un ejemplo de país y de comunidad autónoma», ha defendido.

También ha hecho un llamamiento a aquellos rezagados que en cuando fueron citados para vacunarse no acudieron a la llamada del SES. «Apelo a aquella persona que pensó que en aquel momento no debía, o no quería o no podía vacunarse lo puede intentar ahora», ha concluido.

Finalmente, en cuanto a la vacuna pediátrica, el SES ha puesto la primera dosis a 24.069 niños de edades comprendidas entre los cinco y los 11 años. Son el 34,6% del total de población de esa edad. La mayoría de ellos tiene entre 9 y 11. La segunda fase, que comenzará preferentemente el 12 de enero, está dirigida a quienes tienen entre 5 y 8 años.