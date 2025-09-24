'Extremadura extraordinaria', nueva campaña turística de la región El anuncio muestra una docena de localizaciones de la comunidad y tendrá difusión regional y nacional, así como en plataformas online

M. Fernández Cáceres Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

«Bienvenidos a una tierra donde se sueña con los ojos abiertos porque en Extremadura se vive lo extraordinario». Así comienza el nuevo anuncio de promoción turística sobre la comunidad que ha lanzado la Junta, de un minuto y 19 segundos y que muestra una docena de localizaciones de la región, entre ellas la Plaza Alta de Badajoz, el Parque Nacional de Monfragüe, el Cerro Masatrigo, el Museo Helga de Alvear o los monumentos de Mérida. Además de los recursos patrimoniales, culturales y de naturaleza, también se exhiben productos estrella como el jabón ibérico de bellota Dehesa de Extremadura.

La campaña, titulada 'Extremadura extraordinaria', cuenta con una inversión de 238.000 euros y tiene como objetivo consolidar a la región como destino turístico de interior de referencia. «La esencia gira en torno al poder transformador de un viaje a Extremadura, donde experimentar y vivir lo extraordinario», ha explicado esta mañana la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga. El anuncio tendrá difusión a nivel regional y nacional, así como en plataformas online, con más de tres millones de impresiones en redes sociales.

El concepto creativo de la campaña desarrolla el doble sentido de la palabra 'extraordinaria', ha señalado la consejera, para resaltar el valor añadido que ofrece la región en ámbitos como la cultura, la naturaleza, la gastronomía o el turismo rural.

Día Mundial del Turismo

En el acto de presentación de la campaña de promoción también se han detallado los actos organizados por el Día Mundial del Turismo, que se celebran bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible'. Tendrá lugar en Mérida, en el acueducto de los Milagros, este sábado 27 de septiembre. Será una jornada gratuita que incluye más de una veintena de actividades.

Ampliar Programa de actividades con motivo del Día Mundial del Turismo.

La programación se inicia a las 10 horas con vuelos cautivos de un globo aerostáticos y una hora más tarde, habrá una actividad de uban sketchers.

Habrá tres rutas guiadas: a las 11.30 y 17.30 horas se celebrará una que discurrirá por el acueducto San Lázaro, la basílica de Santa Eulalia y el circo romano; y a las 17.30 horas habrá otra ruta que pasará por el río Guadiana, el Puente Lusitania, la Alcazaba y el Arco Trajano.

Asimismo, habrá dos cata gastronómicas: una de salados a las 13 horas y otra de dulces a las 17 horas.

Por la tarde también habrá talleres infantiles (de 17.30 a 19.30 horas), una exposición mural que el colectivo Urban Sketchers realizará por la mañana (de 18.00 a medianoche) y food trucks (de 18.00 a medianoche). A las seis y media de la tarde comenzará la música con un concierto de Swing ton ni song (18.30 horas) y animación con dj (19.30 h).

Posteriormente se pondrá en escena el espectáculo 'La noche mágica' (19.30 horas), que combinará música y con la luz de tres globos aerostáticos, a lo que seguirá más animación con un dj hasta la medianoche.

Todas estas actividades requieren inscripción a través de formulario web o en el punto de información, informa la Junta en una nota.

