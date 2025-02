Mañana hay elecciones al Parlamento catalán, una cita con las urnas adelantada y que elegirá a 135 diputados. El extremeño Benito Almirante Gragera, médico afincado ... en Barcelona, cree que la tensión en Cataluña no es la que reflejan los medios nacionales. Subraya que allí la vida es más tranquila de lo que parece y asegura que se puede vivir con normalidad sin hablar en catalán, así como debatir sobre la conveniencia o no de separarse de España, si bien reconoce que en 2016 y 2017, cuando se convocó el referéndum ilegal, el ambiente era mucho más tenso.

«Esa tensión –dice– afecta a un núcleo muy reducido de la población, los que se dedican a la política. El resto tiene una vida muy parecida a la de cualquier persona que viva en otro lugar del Estado (...). Si acaso se discute más de fútbol entre quienes son del Real Madrid o el Barcelona».

En su opinión, el independentismo no ha hurtado el debate entre la izquierda y la derecha. De hecho, cree que en Cataluña es donde más diversidad ideológica tiene el elector. Tampoco cree que hablar de independencia en los últimos años haya perjudicado a otras áreas como la sanidad, la educación o las infraestructuras. «Los déficit que puedan haber no son atribuibles al 'procés' sino a una gestión que no es la más adecuada, como puede suceder en otras autonomías».

Según las encuestas, este 12-M hay siete partidos con posibilidad de obtener representación. Aunque estos sondeos los lidera el socialista Salvador Illa, exministro de Sanidad durante la pandemia, todo apunta a que serán los pactos entre formaciones los que decidan quién se pone al frente del gobierno catalán. En su análisis, duda de que la CUP y Junts vuelvan a pactar y cree que el nuevo partido independentista de extrema derecha será aislado. En cuanto a Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), candidato desde el exilio mientras el Gobierno tramita una amnistía para quienes participaron en el referéndum ilegal de 2017, lo que se dio en llamar el inició del 'procés' hacia la independencia de Cataluña, Benito Almirante afirma que allí no tiene el protagonismo que se le da en el resto de España, aunque admite que la sensación es de que la amnistía es necesaria.

Benito Almirante es de Montijo, pero vive en Cataluña desde 1973, donde estudió Medicina. Ha sido una de las figuras clave durante la pandemia en calidad de jefe de Infectología en el hospital Vall d'Hebrón, en Barcelona. Ya no ostenta ese puesto por edad, pero sigue ejerciendo como consultor senior desde hace dos años. Debido a que tiene más tiempo, visita más Montijo, si bien reconoce que en su pueblo de origen evita entrar en debates políticos.

Como extremeño que emigró en los setenta, da una visión muy tranquila del ambiente que se vive en Cataluña antes de unas elecciones autonómicas en una de las comunidades que más información genera, ya que desde el punto de vista político la gobernabilidad de España depende de los votos de los partidos catalanes representados en el Parlamento español.

Con todo, según explicaba a HOY esta semana el doctor Benito Almirante, ha notado poca agitación preelectoral durante la campaña. «Veo cierta apatía. He vivido todas las elecciones de la democracia y siempre han sido muy intensas en los debates, no solo de los medios de comunicación sino del público general en sus tertulias con familia y amigos. La sensación de cansancio que dejó la situación anterior ha pasado factura a la sociedad, que está poco dispuesta a confrontar ideas. Quizás por eso hay esa apatía y no se vibra con las elecciones».

Desplome de la participación

En las últimas elecciones, las del 14F de 2021 la participación fue del 53% cuando en 2017 había sido del 82%. Este extremeño afincado en Barcelona habla de que allí los medios han rebajado el tono, igual que los candidatos. «No veo tantas discrepancias ni acusaciones entre ellos. No sé si porque están guardando sus armas para el día después».

El doctor Almirante no cree que se haya dejado atrás el 'procés' y sus aspiraciones independentistas, sino que este ha pasado a una fase más tranquila. «Se ha dejado atrás en el contexto que se ponía de manifiesto en los años más duros. Entonces era más pasional y ahora es una cosa reflexiva. En aquel momento un número importante de gente que vive en Cataluña vivía de forma muy intensa una manera de ver un futuro que parecía cercano con una solución parecida a la que se reclamaba en el 'procés'. Ahora gran parte de estas personas lo ven desde una perspectiva más reflexiva y mucho más a largo plazo, más de convencer al resto de España que de imponer. Hemos pasado a una fase de poner los pies en el suelo», explica.

En su opinión, no cree que se vaya a plantear otro referéndum sobre independizarse, salvo que un partido independentista lograra mayoría absoluta, lo cual ve muy improbable. «A medio plazo es imposible porque tendrían que convencer a una parte muy importante de la población que no está a favor de esta idea. Yo creo que a día de hoy el debate no se tiene que realizar en Cataluña. Tiene que ser el resto de España el que empiece a madurar sobre esa idea», señala.