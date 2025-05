Ediles de IU Montehermoso: «Ni vamos a romper el acuerdo con Vox ni vamos a entregar las actas»

Al igual que los concejales de Vox, tampoco los de Izquierda Unida se arrepienten del acuerdo alcanzado para garantizar la gobernabilidad en Montehermoso. «Hemos puesto ... al pueblo por encima de las siglas», asegura Aureliano Martín, primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno que lidera Rosa Isabel Garrido y ahora integrado por siete concejales.

La coalición de IU-Podemos concurrió a las elecciones del pasado 28 de mayo con la marca Unidas por Montehermoso y logró cinco concejales, con los que ha venido gobernando en minoría hasta ahora. Porque la corporación municipal, con 13 ediles, se completa con tres del PSOE, dos del PP, dos de Vox y uno no adscrito.

Para garantizar la estabilidad en el gobierno y contra todo pronóstico, los ediles de Unidas por Montehermoso y Vox alcanzaron un acuerdo el pasado lunes por el que los dos ediles del partido de Santiago Abascal fueron liberados (50%) y asumieron tareas de gobierno, al frente de dos concejalías.

Este acuerdo, sin embargo, fue rechazado antes y después de producirse por las tres formaciones políticas implicadas. Tanto Vox como Izquierda Unida y Podemos pidieron a sus concejales que no lo llevaran a cabo, porque de lo contrario habría consecuencias. Sin embargo, esa petición fue desatendida, el acuerdo se hizo y los ediles participantes no se arrepienten, aunque ello les suponga la expulsión de sus partidos.

Vox abrió de manera inminente un expediente para la expulsión directa de sus concejales y cesó a quien era hasta entonces coordinadora local de la formación. Pero tanto Blanca Luz Retortillo como Víctor Manuel Martín dejaron claro que la expulsión no les importaba y que iban a mantener su acuerdo.

Y algo similar parece que ocurrirá con los cinco ediles de Izquierda Unida. Porque aunque concurrieron a las elecciones como Unidas por Montehermoso, con el respaldo por tanto de Podemos, lo cierto es que esta formación no tiene ningún concejal en el equipo de gobierno. Aun así, ya ha adelantado que retirará su vinculación con la marca si el pacto con Vox se mantiene.

Izquierda Unida, por su parte, ha decidido suspender de militancia a los cinco ediles, les ha pedido que den marcha atrás en el acuerdo y les ha avisado de que, de no hacerlo, les abrirá expediente disciplinario. En este caso también les ha reclamado que devuelvan el acta de edil.

La respuesta

«No vamos a romper el acuerdo ni vamos a entregar las actas», responde en nombre de los cinco el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno. «No vamos a hacer nada de eso porque no hemos hecho nada, porque no hay caso, porque no hemos pactado con Vox», argumenta. Aureliano Martín asegura que «cuando cerramos ese acuerdo ya quedó claro que los ediles de Vox dejarían esa formación y pasarían al grupo mixto, y es lo que han hecho». Por eso, añade, «no entendemos que la dirección regional de IU tome la decisión que ha tomado, es injusta». Es más, «nos sentimos defraudados y abandonados por la dirección regional, porque no es correcto lo que está diciendo ni lo que está haciendo; la dirección regional de IU nos ha traicionado».

De hecho, «hemos decidido posponer la reunión de los militantes de la formación en Montehermoso para decidir si nos defendemos o no de ese expediente disciplinario, porque ahora mismo lo que decidiríamos sería abandonar el partido». Y avisa también: «No podemos dejar las actas porque no tenemos a quién dejárselas, puesto que quienes nos acompañan en la lista están de acuerdo con lo que hemos hecho». Por eso también serían la veintena de militantes de IU en la localidad los que abandonarían la formación.

«La gente del pueblo respalda lo que hemos hecho y lo valora, porque son conscientes de que, al igual que los concejales de Vox, hemos antepuesto a los vecinos, a Montehermoso por encima de las siglas. Por eso no nos arrepentimos y vamos a seguir adelante con el acuerdo», zanja Aureliano Martín.