Suceso en Extremadura: «Me duplicaron la SIM y ese mismo día pidieron un préstamo»

Ángela Murillo Domingo, 31 de octubre 2021, 07:51 Comenta Compartir

La preocupación, el enfado y el estrés se apoderaron de la pacense Sonia Flores la última semana de septiembre. El viernes 23 un ciberdelincuente duplicó la tarjeta SIM de su móvil sin que ella se percatara. Un extraño se había hecho con los datos personales de esta administrativa pacense de 36 años. Con ellos logró suplantar su identidad y obtener un duplicado de SIM. Así también pudo controlar la banca online y hacer 'sim swapping' a su víctima. En horas habían solicitado un préstamo de 6.750 euros a través de la APP a nombre de Sonia, dinero concedido tras unos cuantos clics e introduciendo los códigos de seguridad que llegaron por SMS a un terminal distinto al de la víctima. «Cogieron 1.450 euros del préstamo y lo traspasaron a mi tarjeta de crédito; imagino que sería el máximo que podían mover. Luego utilizaron esa cantidad para realizar una compra en una plataforma que hemos visto que es de criptomonedas, parece ser que de Letonia».

El primer síntoma de que algo no iba bien fue la pérdida de cobertura, aunque en un primer momento pensó que se debía a su ubicación. Ella no fue consciente de ningún movimiento extraño en sus finanzas precisamente porque tenía el móvil sin línea. «Me di cuenta porque no me entraban los mensajes de WhatsApp. Pero era viernes por la tarde y estaba en un cumpleaños infantil con mis dos hijas, por lo que no estuve muy pendiente». Durante el fin de semana llamó a su compañía e intentó averiguar qué estaba sucediendo. «Hice numerosas llamadas a Lowi, preocupada ya porque seguía incomunicada, pero no sabían aclararme nada de lo sucedido». De manera que pasaron varios más hasta que pudo conocer con exactitud el fraude del que estaba siendo víctima.

Los viernes

«Estos delincuentes suelen cometer los hechos los viernes justo para que la víctima no tenga mucho margen de acción ni presentarse en su banco», apunta el inspector José Luis Marcos Tejedor, uno de los responsables de ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Badajoz.

«Cuando llamaba a mi banco tampoco me indicaban nada de un posible fraude, pero mi tarjeta estaba bloqueada. Así que el martes me presenté en la oficina y ahí ya comprobaron que los sistemas de seguridad de la propia entidad la había bloqueado a raíz de haberse realizado una compra al extranjero. Cuando me dijeron que alguien había pedido un préstamo a través de la APP exclamé '¿¡qué préstamo!?' y tuve que sentarme en un banco que había allí».

Sonia responsabiliza de lo sucedido, aparte de a los autores del fraude lógicamente, a su compañía de telecomunicaciones. «Permitió que alguien que se presentó en mi nombre en una tienda de un centro comercial en una ciudad que no me han precisado lograra un duplicado de mi SIM, no sé con qué argumentos».

Cuando la pacense se personó en la comisaría de la Policía Nacional en Badajoz para poner la denuncia se encontró con «otra chica joven que también había sufrido un duplicado de SIM, y ella tenía una compañía diferente a la mía».

«He denunciado a Lowi porque hizo las cosas muy mal. A día de hoy ni siquiera me han llamado para explicarme lo sucedido. Después de su mala gestión creo que deberían indemnizarme por estar varios días sin línea, tener que realizar tantas gestiones para aclarar lo que pasaba y tener la tarjeta de crédito bloqueada sin poder usarla. Fue una semana entera dedicada a intentar solucionar esto».

Sonia es consciente de la cadena de errores que se sucedieron porque trabaja en un servicio de atención al cliente y protección de datos. «No me explico cómo es posible que se incumpliera de esa forma la normativa. Para hacer un cambio de titularidad tiene que haber algo muy justificado». Por eso ahora la pacense es aún más precavida y mira de forma más constante los movimientos de su cuenta y está bastante pendiente de su cobertura.

El inspector de la Policía Nacional experto en ciberestafas considera que la ciudadanía no es ni «medio consciente de los riesgos que existen», y lamenta que muchas víctimas «ni siquiera lleguen a denunciar».

La Policía aconseja denunciar siempre y nunca mandar el DNI Sonia no cometió ningún desliz para tropezar con un fraude online, pero sus datos acabaron en manos maliciosas. El inspector José Luis Marcos Tejedor, uno de los responsables de la Policía Nacional en Badajoz que mejor conoce las 'tripas' de las ciberestafas, reconoce que casi cualquiera que compre online está expuesto. El policía constata un incremento de delitos ligado precisamente al auge del comercio electrónico. «Aconsejo denunciar siempre para que se dé la importancia que tienen a estos delitos, que mueven grandes cantidades de dinero». Constata que en Badajoz hay «muchos denunciantes» y también algunos delincuentes, pero matiza que suelen actuar en otras zonas. «Puede tratarse de grupos organizados con delincuentes radicados en diferentes puntos del país e incluso en el extranjero». El inspector ofrece consejos para no ser víctima fácil. «Nunca debemos mandar una foto de nuestro DNI porque muchas de estas estafas se basan en suplantar el estado civil. A veces, cuando queremos comprar algo, por ejemplo una bicicleta en Wallapop, el vendedor pone un anuncio fraudulento y cuando llamamos nos pide una foto del carné. Te engaña ganándose tu confianza para obtener tus datos. Una vez con el DNI en su poder, puede abrir una cuenta bancaria online, sin necesidad de ir a una oficina; y contratar la línea telefónica ya sabemos que se hace con los ojos cerrados». El policía critica esas facilidades y cree que las compañías deberían hacer una pre-alta que luego se completara de manera presencial. «Las medidas de seguridad que ponen las operadoras de telefonía y algunos bancos son pocas». También aconseja desconfiar de los chollos. Pone de ejemplo «los alquileres vacacionales cuando llega el buen tiempo». Chipiona y Chiclana son los reclamos más recurrentes. «Los malos suelen pedir que les hagan un ingreso a una cuenta que igual dura dos semanas». A pesar de los esfuerzos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por mantenerse actualizados sobre los 'modus operandi' criminales, el policía reconoce que los cacos «van un pasito por delante». «Son malos, pero no tontos. Van aprendiendo de sus caídas y detenciones. Utilizan programas para ocultar sus direcciones IP y cada vez te lo ponen más difícil».

Temas

Estafas

Badajoz