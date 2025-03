El 'dos caballos' se pone de moda este fin de semana en Extremadura

Este domingo, en Badajoz, se iban deteniendo en varios semáforos regalando una estampa sacada de otra época. Poco a poco los Citroen 2CV se han ... ido acercando esta mañana a uno de los aparcamientos del parque del río de Badajoz, donde se han juntado un centenar de estos singulares vehículos, otro clásico de la España del desarrollismo que ha quedado demostrado que tiene una legión de fans. Han venido de distintos puntos de España para esta quedada que desde el viernes les ha servido para visitar la Plaza Alta pacense, ayer sábado recorrer Olivenza, Cheles y Alconchel, antes de poner rumbo a Elvas esta mañana, donde comerán en la quinta de Santo Antonio y visitarán el Fuerte de Gracia, al final de una pendiente que no debería representar problemas a tenor del buen estado que presentaban estos singulares vehículos con varias décadas a sus espaldas.

El III Encuentro 2CV 'Ciudad de Badajoz' también incluye a sus derivados, por eso esta mañana se han visto desde un Citroen Visa llegado desde Barcelona, al exótico Mehari playero, una C-8, varios modelos de Dyan, la furgoneta AK o un modelo exclusivo denominado Contessa con detalles de madera y cuyo interior guarda la esencia del clásico 'dos caballos'. Por supuesto, el catálogo de colores y rotulaciones era variado, así como sus ocupantes, desde una familia gallega con dos niños a solitarios conductores que han arrancado hoy su descapotable ataviados con un casco y unas gafas de aviador.

Juan Márquez ha conducido junto a su mujer, Toñi Sánchez, desde Puertollano (Ciudad Real) un modelo rojo de 1980. El viernes hicieron más de 400 kilómetros hasta llegar a Badajoz. «Si te gusta no es incómodo, de hecho vamos a unas cinco o seis concentraciones juntos cada año. Lo que más nos gusta son las amistades que hacemos en cada viaje. Tengo dos coches más y los sacamos para estos eventos, menos en verano porque no tienen aire acondicionado», decía él antes de estacionar para una foto de grupo y partir en hilera hacia Elvas. Al lado, Nicolás García, mecánico, dice que él se quedó con uno de 1978 cuando le entró en su taller, donde tiene además tres 'seiscientos'. «El 'dos caballos' no es cansado de conducir. Yo los 400 kilómetros que he hecho desde Toledo he tardado cuatro horas y veinte minutos. Lo único que llevo es un ventilador de repuesto por si se avería, ya que este vehículo es de los pocos que se refrigera con aire, no con agua», apunta como mecánico.

El castillo de Miraflores y la judería en Alconchel, el museo etnográfico y el de papiroflexia en Olivenza, las dehesas que hay ambos lados de estas carreteras,… «Los pueblos que visitamos ayer sábado me encantaron», decía Nicolás esta mañana antes de partir hacia la localidad portuguesa de Elvas. A José Luis Marco, venido desde Zaragoza en un Lomax descapotado al que ya le ha hecho 50.000 kilómetros desde que lo compró en el año 2000 al jubilarse, lo que más le gustó en cambio fue Badajoz, donde se están alojando estos tres días de concentración. Jordi Deola, por su parte, fue quien llegó desde más lejos, desde Barcelona a bordo de un Citroen Visa, considerado un derivado del mítico 2CV.

Mañana lunes siguen en Badajoz

Manuel Gallardo, pacense, es uno de los organizadores del evento. Esta mañana ha contado que esta edición, con unos cien Citroen inscritos, ha sido la más numerosa de las tres que ya han celebrado. «Todo el mundo ha venido conduciendo. Mi 'dos caballos' es de 1977 y lo restauré hace unos seis años porque soy aficionado y entiendo algo. He tenido varios coches antiguos y lo que más me gusta del 'dos caballos' es que siendo un clásico el espacio que tiene no lo tienen otros coches. Además, se puede descapotar y tiene su encanto. Le gusta hasta a los niños pequeños».

Quienes quieran curiosear sobre este coche bicilíndrico tan popular en los años ochenta todavía podrán hacerlo mañana lunes, ya que mañana, después de salir de la Plaza Alta a las diez de la mañana, recorrerán el Casco Antiguo y realizarán un pasacalles por la ciudad.