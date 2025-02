Dominadores del mundo pajarero

Le esperan días de relax con baños diarios, algunos con sales minerales. También sesiones de crema hidratante en las patas y ración extra de alpiste. ... Pero sobre todo mucha tranquilidad después de la semana más ajetreada de una vida que no alcanza los diez meses pues nació en abril del año pasado. Estos mimos son la merecida recompensa por la medalla de oro que se acaba de traer del 71 Campeonato del Mundo de Ornitología. Empezó el 19 de enero, concluyó este lunes en Talavera de la Reina (Toledo) y los criadores extremeños han dejado huella.

Por allí han desfilado en sus jaulas miles de pájaros. Uno de los dos canarios hosso japonés que llevó desde La Albuera José Ignacio Rodríguez, Pepe en su pueblo, se colgó –es metáfora– una de las, al menos, once medallas de oro que se ha traído la expedición extremeña.

«Somos una potencia ornitológica y no lo sabemos» decía esta semana a HOY Juan Carlos Blanco, presidente de la Extremadura Federación de Aves, una de las dos entidades que en la región agrupa a unos 1.600 criadores federados. Con 78 inscritos en este último Campeonato de Mundo y más de cuarenta medallas en total, Blanco cree que los criadores extremeños se han sacudido el complejo que tenían. «No íbamos a los campeonatos mundiales, pero ahora se celebraba cerca, muchos se han animado y ha sido un éxito», declaraba ufano este criador perteneciente al club decano de la región, la Unión de Canaricultores Extremeños, de Cáceres y que data de 1955.

«Los distingo a todos»

La canaria campeona de José Ignacio Rodríguez no tiene nombre pues estos animales no se suelen 'bautizar' como la mayoría de mascotas, pero él asegura que la quiere como a un perro y que si puede atender a los 23 canarios más que cuida es porque no tiene hijos y su mujer le apoya. «Los distingo a todos y me gasto en ellos unos 250 euros al mes», señala sin perder de vista los movimientos de su canario enjaulado, ajeno a un palmarés que ha multiplicado su valor en cientos de euros.

Pepe desde el principio supo que tenía un ejemplar que brillaría porque posaba de manera especial, por eso le dedica más de tres horas al día. «Desde que nació le vi las posibilidades. La entreno teniéndola en alto, dándole movimiento al echarle de comer para que no se espante el día que esté ante el juez y también le pongo un espejo en el suelo para que se mire y coja la postura. Esta medalla de oro tiene mucho más mérito porque es hembra y en los machos el plumaje luce mucho más», dice este extremeño sobre su campeona. Esta es hija de un canario que le regaló su cuñado Juan Carlos, que lo introdujo en esta afición, y una hembra que compró en Alburquerque. «Además he conseguido dar con la genética porque esta línea es mía», añade orgulloso y sorprendido por un éxito tan repentino pues se dedica a la ornitología hace poco. «En este 2024 afronto mi tercera temporada», dice este fotógrafo de 37 años.

Ampliar La canaria de Pepe Rodríguez ganó en la modalidad pío intenso de postura por su posición y cómo se movía dentro de la jaula. Casimiro Moreno

Su canaria ganó en la categoría pío intenso (alude al color del plumaje), concretamente en la prueba de 'postura'. Los jueces valoraron su posición, la forma parecida al número 7 que adoptaba, el movimiento cuando saltaba de palo a palo en la jaula, el tamaño de sus hombros, espalda, cabeza, cuello y cola. Sacó 92 puntos, el que más de los 39 canarios exhibidos. Algunos de los dueños son portugueses, belgas, griegos, italianos o brasileños, pero la canaria de Pepe fue la mejor.

«No pude viajar al campeonato porque tenía trabajo, así que lo llevó un porteador de la federación. Estaba encendiendo la lumbre y cuando me lo comunicaron lloré de emoción. Al primero que llamé fue a mi cuñado», decía este lunes, día en que fue a recoger a Zafra a su pájaro campeón del mundo. Este le llegó con una escarapela que acredita el título y que ahora adorna la jaula de una canaria que ya fue campeona de Extremadura en Trujillo. «Ahora la dejaré descansar, por eso no va a criar. El resto de las nueve parejas que tengo las echaré juntas el 14 de febrero».

Los campeones extremeños

Juan Carlos Blanco, criador y presidente de la Extremadura Federación de Aves, que coexiste junto a la Federación Extremeña de Ornitología, afirma que esta afición pasa por su mejor momento ahora mismo. Se queja no obstante de que se manejan en tierra de nadie y por tanto apenas reciben ayudas. El silvestrismo, por ejemplo, está integrado en las federaciones de caza.

«Pero nosotros, no, ni somos deporte ni somos cultura, pero cada vez hay más criadores. Lo bueno es que hay muchas categorías. Solo en canarios hay más de 200 variedades y esto fomenta mucho con la participación porque tu pájaro compite solo con los que son como él».

Extremeños cuyo pájaro se ha proclamado campeón del mundo en el certamen que acaba de concluir en Talavera de la Reina han sido once en total.

Se trata de Manuel Guisado Rodrigo (Canario Negro Amarillo Intenso), Andrés Carlos Olivares Valdivia (Canario Isabela Amarillo Nevado), Juan Francisco Pérez Rajado (Canario Bruno Mogno Amarillo Intenso y Canario Bruno Mogno Amarillo Mosaico,) Enrique García Bonito (Canario Gloster Consort Corona), Kevin Vazquez Gracía (Pyrrhura Molinae Turquesa), Alfonso Cuellar Zambrano (Scotch Fancy Amarillo Nevado), José Manuel Prieto Molina (Píos de Jilguero), Timoteo Fernández Guzmán (Arlequín Portugués), Juan Manuel Rodríguez Salgado (Agapornis Lilianae) y Juan Carlos Rodríguez Cobos (perdiz).