«Estamos ante una situación histórica». Es una declaración de Adrián Llerena, director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Extremadura, que ha participado junto a otros 23 expertos en la elaboración del informe 'Aproximación coordinada en medicina personalizada de precisión entre comunidades autónomas'. Este estudio busca identificar las recomendaciones que ayuden a coordinar iniciativas y proyectos para que, en la medida de lo posible, puedan implementarse de manera connjunta en el sistema sanitario.

La medicina personalizada de precisión es una nueva propuesta asistencial que tiene como objetivo determinar el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades a través de las características individuales de cada paciente, en vez de aplicar tratamientos estándar. De esta forma, se personaliza la atención médica teniendo en cuenta factores como la genética o el estilo de vida de cada persona.

Llerena, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y médico especialista en Farmacología Clínica de la Unidad de Farmacogenética del Servicio Extremeño de Salud, asegura que la medicina de precisión está avanzando de manera decidida en la región, donde destaca la farmacogenómica (el estudio de cómo los genes afectan en la forma enl a que se responde a un medicamento) como un área de gran implementación, ya que parte de un proyecto iniciado en el año 2013.

Se trata del proyecto MedeA, promovido por el Servicio Extremeño de Salud. Es una estrategia que dota de herramientas a los profesionales apra individualizar los tratamientos de fármacos en base a la medicina de precisión.

«La primera fase fue el desarrollo de herramientas, la segunda parte la validación clínica y la terera será la generación de la propuesta de cartera a partir de un estudio de evaluación de la implementación, es decir, un estudio de impacto», explica Llerena. Para esta última fase, se requiere una armonización de las comunidades autónomas, para lo que asegura que debería crearse una comisión técnica específica de medicina personalizada de precisión dentro del Consejo Interterritorial, algo que sería muy valioso para facilitar el acceso equitativo en todo el territorio español.

Extremadura coordina el proyecto BioFRAM de medicina de precisión, un proyecto de evaluación de la implementación de biomarcadores en la práctica clínica, en el que participan otras siete comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Este proyecto es continuidad del Grupo de Farmacogenómica IMPaCT_Genómica, que se continua en IMPaCT Genómica 2.

