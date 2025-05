La madre de Troy Nahumko (Edmonton, Alberta, Canadá, 1973) era maestra. Su padre era locutor, tenía el nombre artístico de Chuk Chandler y ha pasado ... a la historia de la radio por ser el periodista que acompañó a John Lennon durante su estancia de una semana en la cama, en Montreal, para pedir la paz en el mundo. Troy acaba de publicar 'Stories Left in Stone. Trails and Traces un Cáceres', un libro en inglés sobre la ciudad donde vive, escribe y trabaja.

–Pero usted es músico.

–En Secundaria, ya me ganaba la vida como músico. Vino una banda de Nueva Orleans a Canadá, en la frontera rechazaron a su guitarrista por traer marihuana y me contrataron. Vivía en Nueva York, pero pasaba diez meses al año de gira por el mundo. En 1997, vinimos a España y le cogí el gustillo. Me cansé de viajar mucho y ver poco, me vine a Europa a reflexionar, conocí a mi exmujer cacereña, nos casamos y vivimos en Cáceres, Navalmoral y Guadalajara porque ella trabajaba en el BBVA. No era feliz en ese trabajo y le propuse conocer mundo.

–Y otra vez de viaje.

–Recibí una oferta para enseñar inglés en un centro de la Universidad de Cambridge en Yemen y allí nos fuimos. Era 2003, la Guerra del Golfo, el mundo estaba polarizado y Yemen era el eje del mal, pero allí encontré la gente más generosa que he conocido. De Yemen nos fuimos a Azerbaiyán con la petrolera londinense BP. Daba clase a azeríes que hacían el oleoducto del Caspio a Turquía. En Libia, gobernando Gadafi, trabajé en una filial de la Universidad de Newcastle. Después, a Laos. Buscaba sitos poco conocidos, religiones diferentes. En Laos, mi exmujer descubrió que le gustaba dar clase a niños y volvimos a Cáceres para que estudiara Magisterio.

–¿La escritura?

–En Yemen empecé a escribir profesionalmente. Allí no había corresponsales y publicaba crónicas en periódicos del mundo. Escribía relatos de viajes y al volver a Cáceres gané el premio de periodismo Mercedes Calles-Carlos Ballestero por un artículo publicado en el Toronto Star y en el Irish Times. Empecé a publicar en HOY. Era un reto porque siempre había escrito de viajes sobre un sitio para lectores que no eran de ese sitio. En HOY, yo soy el de fuera y escribo desde hace más de diez años para gente de aquí.

–Es el forastero.

–Ofrezco un punto de vista diferente. Los cacereños tenéis cosas tan asumidas e interiorizadas que no os dais cuenta de su rareza. Por ejemplo, la Cruz de los Caídos. No puedo entender que perdure un monumento dedicado a un bando de la Guerra Civil. O la Virgen de la Montaña, que es recibida como un jefe de Estado. Cuando escribo de estos temas, mis 'haters' me dicen: «Vuelve a Canadá».

–¿Su libro?

–Lo edita la Universidad de Alberta (Canadá). Se distribuye en países de habla inglesa, aunque he llevado ejemplares a librerías cacereñas. Empieza en Maltravieso y acaba en Monfragüe. Hay muchos libros en inglés sobre España, pero no sobre Extremadura. Los turistas vienen a Cáceres y ven piedras bonitas, ¿pero qué hay detrás? Envié correos a mis vecinos para que me contaran sus experiencias. Es un libro sobre Cáceres en el que no cuento mi opinión, la cuentan los vecinos. Cáceres está encajonada en el relato de la Reconquista. Aquí, los romanos son buenos, son extremeños, pero los musulmanes, no, aunque estuvieron 800 años y fueron tan invasores como los romanos. El monumento emblemático de Cáceres es el aljibe musulmán, su torre más bella es la almohade de la Hierba, aunque los cacereños valoran la cristiana del Bujaco, y la muralla almohade es fundamental, pero parece que lo musulmán no mereciera la pena.