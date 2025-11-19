Deportistas con discapacidad están en un proceso de fusión para crear una sola federación

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Federaciones extremeñas que agrupan a deportistas con discapacidad física, intelectual y parálisis cerebral y daño cerebral adquirido trabajan en un proceso de fusión para constituir una única federación del deporte de personas con discapacidad en Extremadura. Así se lo han trasladado representantes de estas federaciones deportivas a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, en una reunión junto al director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro.

Según han explicado, este paso responde a la línea que están siguiendo las federaciones nacionales, avalada por el Consejo Superior de Deportes, y cuyo objetivo es «avanzar hacia un modelo más eficiente y aligerar trámites a los deportistas, clubes y entidades». La consejera ha valorado positivamente esta iniciativa que «nace del consenso del propio movimiento federado» y ha destacado que la Junta «asesorará técnicamente en todo lo necesario durante el proceso».