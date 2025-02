¿Cuántos años podemos llegar a vivir?

Está claro que cada vez vivimos más años, pero, ¿cuál es la edad límite de supervivencia en la especie humana y las razones que están detrás de una esperanza de vida que no para de crecer? Montaña Román, doctora especialista en Geriatría y vocal de ... esta comunidad autónoma en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, da las claves.

«No sé si llegará el momento en el que lo normal sea vivir cien años, lo que está claro es que la esperanza de vida va aumentando y con el tiempo quizás se llegue a 90», apunta Román, que sí indica que se conoce un límite de supervivencia.

En ese sentido, la especialista, hace referencia a que «hay diferentes grupos de investigación que creen que se puede vivir hasta los 150 años». Matiza que otros investigadores lo sitúan en 130.

Aclara que los estudios están en fases experimentales. «A mí me parece mucho 150. No sé si se podría, pero sí que es cierto que la capacidad de regeneración de las células y de revertir errores tiene un límite, así que estaría bien conocer algunos aspectos que influyen en la supervivencia de las células o que pueden, de alguna manera, evitar que envejezcan más pronto o que acumulen errores y por eso sucumban».

«Se ha conseguido vivir más años, pero hay un largo camino por recorrer para mejorar la calidad de vida»

La especialista detalla que las investigaciones sobre todo buscan mejorar la resistencia de las células ante agresiones como puede ser la inflamación.

«Actualmente hemos visto a gente llegar a los 110 años y no me atrevo decir que con una buena calidad de vida», comenta antes de explicar que hay un momento en el que las células humanas ya no tienen capacidad para arreglar los errores que les llevan a la senescencia, que abarca el envejecimiento de las células hasta que dejan de dividirse pero no mueren, y al desgaste total.

Esperanza de vida

En cuanto a las razones que explican el aumento de la esperanza de vida, la especialista se refiere sobre todo a los avances tecnológicos y de salud que «han repercutido muchísimo en disminuir la mortalidad por enfermedades crónicas y graves que antes causaban fallecimientos a edades tempranas».

Considera que estamos ante «una sociedad que se cuida más, que es más higiénica y que se preocupa más por las personas mayores». Eso sí, matiza que «se ha conseguido vivir más años, pero hay un largo camino por recorrer para mejorar la calidad de vida y en eso el abordaje de la dependencia desde la prevención es fundamental».