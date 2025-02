El consejero Ignacio Higuero insiste en que el proyecto «es un engaño socialista»

R. H. Jueves, 25 de abril 2024, 07:26 Comenta Compartir

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha apuntado sobre la postura del Gobierno central en relación al regadío de Tierra de Barros que «no quiere» que el sector primario nacional ni el extremeño «sean una locomotora económica», y ha indicado que el proyecto, que supondría la transformación de 15.000 hectáreas, es «fundamental» para la región.

Higuero se reunió fechas atrás con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y tiene pendiente desplazarse a Bruselas para desbloquear el proyecto. Aunque tras el encuentro el consejero extremeño se mostró satisfecho del respaldo del gobierno central, ayer insistía en su opinión de que «Tierra de Barros ha sido un engaño del antiguo gobierno socialista» de Extremadura. «No puede tirar para adelante porque desde Europa no nos lo permiten; si hubiese sido así, estos señores hubiesen licitado en el año 2021, 22 y 23, lo prometieron y no lo pudieron hacer. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Europa no se lo permitió».

Temas

Extremadura

Campo