Las comidas navideñas se adelantan a noviembre ante la alta demanda

Si durante estos días está intentando ponerse de acuerdo con sus compañeros de trabajo para celebrar la comida de Navidad, no tarde mucho en ... reservar si quiere encontrar sitio en algún restaurante extremeño. Las principales fechas, es decir, los dos fines de semana previos al 25 de diciembre, están a punto de colgar el cartel de completo en muchos establecimientos.

Apenas hay mesas libres para comer en grupos de amigos o de trabajo el 13, 14, 20 y 21 de diciembre, lo que está provocando que ya sean muchos los que han tenido que adelantar esa tradicional celebración al mes de noviembre.

A eso se suma que este año el puente de diciembre cae en fin de semana, con el día 6 en viernes y el 8 en domingo, un factor que está provocando que muchos descarten esa fecha para celebrar las comidas navideñas en su ciudad porque aprovechan para viajar a otra. De este modo, intentan buscar una alternativa pero se les acaban las opciones en diciembre.

Así lo confirman los hosteleros con los que ha contactado este diario. «Hay bastantes reservas. Desde el 15 de noviembre hay comidas para celebrar estas fechas sobre todo de grupos grandes. Ya va siendo complicado encontrar algún sitio para comidas en las principales fechas, el fin de semana del 13 y 20 de diciembre», apunta Manuel Moreno, vicepresidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex). En ella se agrupan unos 300 socios que se mueven por el sector de la hostelería.

«Las previsiones son muy buenas para este año», apunta Moreno, que también es copropietario del restaurante Lo Nuestro, en Badajoz. En las últimas semanas no ha parado de recibir llamadas para reservas y eso que faltan dos meses para la Navidad.

Pero lo suyo no es una excepción. «Esta mañana ha sido frenética de reservas. El 13, 14, 20 y 21 de diciembre ya lo tenemos completo», asegura Juan Miguel Palacios, gerente del restaurante Albalat en Cáceres. «Desde mediados de noviembre ya tenemos muchas reservas para comidas navideñas», añade.

Y es que después del verano, entre finales de septiembre y principios de octubre, los extremeños ya empiezan a reservar, según indica Palacios.

No han guardado la sombrilla y ya están pensando en los turrones, aunque los hay que a previsores no les gana nadie. «Muchos nos reservan con un año de antelación. Saben la alta demanda que hay en estas fechas y cuando terminaron la comida en 2023 ya nos piden mesa para 2024. En Navidad, Nochevieja y Reyes ya no nos queda nada libre», afirma Palacios.

De hecho, los restaurantes intentan sacar sus ofertas para este tipo de comidas mucho antes. «Hace cinco años empezábamos a enviar nuestros menús en estas fechas, a finales de octubre, y en este 2024 ya hace un mes que los estamos promocionando», reconoce Silvio Maestre, gerente de El Mirador de Galarza, en la capital cacereña.

Cuando se le pregunta por las fechas libres, más de lo mismo que sus compañeros de profesión. «El 13 de diciembre completo y el 20 solo me quedan dos mesas», comenta Maestre, que está al frente de uno de lo establecimientos más grandes del centro de la ciudad.

En esas fechas, que el restaurante esté un poco más alejado de la zona centro o el casco antiguo tampoco es impedimento para que se llene. «El 13 y el 20 también está prácticamente completo y tenemos varios grupos grandes en noviembre. Hay bastante gente reservando», indica Carlos Rodríguez, gerente del restaurante El Globo, situado en la cacereña barriada del Espíritu Santo.

Tendencias

Además de la alta demanda para reservar mesas y celebrar las comidas navideñas, hay tendencias de consumo que se han asentado en los últimos años entre los extremeños.

La mayoría se decantan por celebrar con comidas. «Desde la pandemia, ya no se hacen casi cenas. El 13 de diciembre tengo 170 comidas, pero por la noche no reservan», reconocen desde El Mirador de Galarza. «La gente sigue saliendo a comer y luego aprovecha para el 'tardeo'», añade Manuel Moreno.

También apunta que suelen optar por reservar los viernes y los sábados. «De lunes a jueves sigue sin haber mucha demanda», comenta Moreno. En la mayoría de las empresas no suele haber vacaciones hasta el 24 de diciembre y prefieren no trabajar al día siguiente de haber celebrado una comida navideña.

En cuanto a los platos por los que optan, en casi todos los establecimientos ofrecen menús cerrados con entrantes, dos platos y un postre, que suelen oscilar entre los 35 y los 50 euros.

«A partir del día 25 de diciembre, estos menús especiales para celebraciones entre amigos y empresas suelen desaparecer de las cartas, aunque sigue habiendo ofertas cerradas para los días claves de Navidad, Nochevieja y Reyes», explica el vicepresidente de Cetex.