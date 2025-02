Con su cámara, Javier Bernardo (Sevilla, 1991) tomó las imágenes del salto a la valla de Melilla el 24 de junio que aparecen en un ... documental de la BBC e incluidas en la selección de mejores fotos de 2022 por la agencia AP. Aquel día murieron al menos 23 personas y otras 77 continúan desaparecidas. En esta entrevista habla de la valla y del oficio de contar las cosas, justo antes de participar el pasado miércoles en el VI Congreso de Periodismo de Migraciones en Mérida.

–¿Qué hacía en ese punto de la frontera en ese momento?

–Los periodistas que estamos en Melilla nos alertamos de los saltos a la valla por el helicóptero y las sirenas, dado que es una ciudad de 10 kilómetros cuadrados. Hay que llegar sin que te vean, pero no es fácil porque cortan la carretera de circunvalación. Aquel día vi el helicóptero de la Guardia Civil en una zona que conozco, me metí por unos caminos de tierra y me situé enfrente. Cuando empecé a fotografiar, no sabía lo que estaba ocurriendo. Unas 500 personas lograron saltar y me sorprendí de ver uniformes de colores distintos al español en suelo español. Grabé los vídeos de militares marroquíes golpeando y deteniendo en suelo español. Nunca había visto a un policía marroquí operar ahí.

–¿Por qué cree que la policía marroquí entró esta ocasión?

–Creo que se debió al descontrol que se vivió. Las 500 personas estaban en suelo español y solo había una ambulancia a 300 metros. Se veía a mucha gente con brechas, chichones, moratones... Eso de que se actuó de acuerdo a protocolos (como defiende el gobierno español) es mentira.

El ministro siempre habla de que ocurrió en zona neutral, una tierra de nadie, pero no existe. El suelo es de España o Marruecos. Y aquí entramos en que si los muertos estaban en suelo español o marroquí. Toda la infraestructura de la valla es española, está en Catastro, pero en la práctica está tomada por Marruecos. Donde ocurrió todo esto es zona española y parece que se ha olvidado de que las fuerzas marroquíes estuvieron en España.

–Su trabajo también valió para que la BBC realizara el documental 'Muerte en la frontera'.

–Hice un vídeo de unos 17 ó 18 segundos donde se ve que un miembro de las fuerzas auxiliares marroquíes se lleva a un subsahariano detenido pasando por delante de la Guardia Civil y la Policía Nacional. No se han dado explicaciones sobre esto, ni tampoco de los muertos ni de los desaparecidos. Tampoco de las 500 devoluciones en caliente, de por qué entró la policía marroquí a España, ni de la asistencia sanitaria que se dio... Solo se dijo que ocurrió en Marruecos, pero es mentira porque ese suelo es español. Han pasado 10 meses desde aquello y no ha pasado nada.

Me llamaron muchos políticos esos días, pero usan a esas personas como arma política. Se interesan hasta que el tema se diluye. El tema se ha olvidado en el Congreso, solo un diputado de Bildu se ha interesado y no ha habido comisión de investigación.

«Los vídeos muestran a militares marroquíes golpeando y deteniendo en suelo español» Javier Bernardo Fotoperiodista

–La Fiscalía archivó el caso.

–La Fiscalía lo tiene todo: las fotos, los vídeos... pero decían que las cámaras de ese puesto fronterizo, que llevaba dos años cerrado, estaban apagadas.

–¿Tenemos información de lo que ocurre en la valla?

–Si no llegamos a tener los vídeos, no vemos a los fallecidos tirados en el suelo. Esto ha podido pasar muchísimas veces antes, estoy seguro.

–¿Cómo afecta la precariedad del periodismo a que los ciudadanos sepan lo que ocurre?

–No hay medios de comunicación nacionales con un periodista fijo en esta zona. Ningún periodista se dedica al cien por cien a la frontera, siendo una de las más desiguales del mundo. No sé si es por una pretensión de que la información se quede aquí y que no repercuta a los gobiernos nacionales. Hay gente de Europa que no tiene ni idea de que Ceuta y Melilla tienen frontera terrestre. Marruecos presiona así: Hay un salto y al día siguiente pide 100 millones para reforzar la valla. Al día siguiente del suceso de junio, había reunión de la OTAN. Pero ese día se les fue de las manos.

«Hubo un tiempo en que venían tunecinos, veían la cámara y se cosían los labios»

–¿Los ciudadanos prefieren no ver lo que ocurre?

–No creo que a los ciudadanos les gusten estas imágenes. Los gobiernos piensan que es mejor que pase esto en Melilla o Ceuta a que pase en Madrid. Ahora se ha dado fluidez, pero llegó a haber 2.800 personas en el centro de estancia temporal de inmigrantes.

–¿Cuál es la brutalidad más tremenda que ha visto?

–En este salto de junio. La policía marroquí va con palos de madera y tiran rocas a la cabeza de la gente. Tengo una foto lanzando una piedra del tamaño de una mano desde un tejado. Cuando dan con un palo en la cabeza, me suena en el alma. Hubo un tiempo en que venían muchos tunecinos, los que entraban estaban tres años sin salir. Veían la cámara y se cosían los labios, se rajaban el cuello... Un día que estaba junto al centro de internamiento, un chico empezó a rajarse y casi se mata para llamar la atención y salir en las fotos. Hice dos fotos y le dije que parara, que no iba a servir de nada que yo estuviera allí y se cortara el cuello o el brazo.

–«Son muertos como tú y como yo, solo buscan un futuro mejor». Esa frase es suya.

–Tienen 20 años y llevan dos años intentando llegar. Pasan por cárceles en Libia, se meten en una patera y cuando llegan a la puerta del primer mundo, en Melilla, les revientan la cabeza. Me gustaría que esta masacre no se olvidara. Hay muertos y desparecidos. Por eso es importante este congreso de Mérida. La inmigración molesta a los gobiernos de izquierda y a los de derechas.