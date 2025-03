Una escalera de piedra con barandilla metálica pintada de verde sube entre las rocas y llega hasta la piscina natural Los Pozos, en El ... Torno, en el Valle del Jerte, a unos 25 minutos en coche desde Plasencia.

Le falta a Los Pozos una zona en la que extender la toalla y no hacer nada. No la hay, y toca conformarse con encontrar un hueco en alguno de los espacios hormigonados o en rocas que salpican la pequeña subida hasta este charco natural que no siempre tiene el agua suficiente como para existir con un tamaño mínimo. Sí dispone de ella este año, y el lugar es una opción para refrescarse en verano.

Porque la pileta tiene dimensiones suficientes para dar unas brazadas, y la vegetación que rodea a la piscina pone la sombra. Es la que aprovechan esta tarde calurosa algunos grupos –pocos, el espacio es limitado– en torno a sillas de camping colocadas en las terrazas que hay entre los tramos de escalera.

No es mucho lo que hay que subir. Alguien sin problemas físicos lo hará en aproximadamente un minuto a partir de la carretera que une El Torno con Cabezabellosa. La mejor opción es dejar el coche en el pequeño aparcamiento que hay justo después de la gasolinera situada nada más tomar el desvío hacia Cabezabellosa, que está a la entrada del pueblo a la izquierda para quienes vienen desde Plasencia.

En este viaje, un poco antes se habrá dejado atrás el mirador de la memoria, que recuerda a las víctimas de la Guerra Civil española. Está al pie de la carretera y además de por sus esculturas, es conocido porque estas, que reproducen figuras humanas, fueron tiroteadas unos días antes de su inauguración y el impacto de las balas aún es visible.

Seguramente la segunda de estas atalayas más famosas del Valle del Jerte –que se podría recorrer de mirador en mirador, porque los hay en casi todos los pueblos– es el de Cabezabellosa. Abrió hace poco más de dos años y durante los primeros meses había colas para asomarse a él. Es una pasarela que cuelga sobre las rocas y ofrece unas vistas panorámicas impresionantes. Está a 7,5 kilómetros de la piscina natural Los Pozos de El Torno, y para llegar hay que caminar unos quince minutos en cuesta.